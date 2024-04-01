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МВД планирует сократить срок пребывания иностранцев до 90 дней

Министерство внутренних дел России закончило работу над законопроектом, который ужесточит миграционное законодательство. В частности, в нём предлагается сократить срок пребывания иностранцев на территории страны без визы до 90 дней в году и обязать их сдавать биометрические данные. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

МВД предлагает создавать цифровые профили иностранцев, а также реестр работодателей и иностранных работников. Также планируется выдавать гражданам иностранных государств единый документ, удостоверяющий их личность. Он должен заменить все выдаваемые сегодня миграционные документы.

При въезде в Россию иностранцы, кроме сдачи биометрических данных, должны будут подписать соглашение о лояльности. В нём их предупредят об ограничении права на въезд в страну, если они будут нарушать законы. Согласно законопроекту, высылать иностранных граждан из России смогут как суды, так и органы исполнительной власти.

  • 22 марта произошло нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, жертвами которого, по последним данным, стали 144 человека. По подозрению в осуществлении теракта арестованы четыре уроженца Таджикистана.
  • После теракта во многих городах России усилили меры безопасности и начали проводить рейды и проверки иностранцев. Также со стороны ряда прокремлёвских деятелей звучат призывы к ужесточению миграционного законодательства. Представитель МВД не сказала, связана ли разработка нового законопроекта с реакцией на теракт.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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