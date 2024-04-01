МВД планирует сократить срок пребывания иностранцев до 90 дней

Министерство внутренних дел России закончило работу над законопроектом, который ужесточит миграционное законодательство. В частности, в нём предлагается сократить срок пребывания иностранцев на территории страны без визы до 90 дней в году и обязать их сдавать биометрические данные. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

МВД предлагает создавать цифровые профили иностранцев, а также реестр работодателей и иностранных работников. Также планируется выдавать гражданам иностранных государств единый документ, удостоверяющий их личность. Он должен заменить все выдаваемые сегодня миграционные документы.

При въезде в Россию иностранцы, кроме сдачи биометрических данных, должны будут подписать соглашение о лояльности. В нём их предупредят об ограничении права на въезд в страну, если они будут нарушать законы. Согласно законопроекту, высылать иностранных граждан из России смогут как суды, так и органы исполнительной власти.