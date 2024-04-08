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МВД проверяет Юлию Навальную на призывы к санкциям против России

Юлия Навальная
Юлия Навальная

Российское МВД начало проверку в отношении Юлии Навальной на предмет нарушения ей статьи уголовного кодекса о призывах к санкциям против России и её граждан, назначена соответствующая экспертиза.

О начале экспертизы сообщило государственное информационное агентство РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы от "Единой России" Андрея Альшевских. О проверке по конкретной уголовной статье сообщили несколько прокремлёвских телеграм-каналов.

МВД обязано проверять поступившие заявления о совершении преступления, сама проверка не означает автоматического возбуждения дела.

Статья Уголовного кодекса о "призывах к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц" подразумевает наказание в виде трёх лет лишения свободы.

  • После гибели в колонии оппозиционного политика Алексея Навального его супруга, Юлия Навальная, пообещала продолжить дело мужа. Позже она встретилась в Брюсселе с лидерами Евросоюза и выступила на заседании Совета ЕС по международным делам, призвав, в частности, усилить санкционное давление на сторонников Владимира Путина.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
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