МВД проверяет Юлию Навальную на призывы к санкциям против России

Российское МВД начало проверку в отношении Юлии Навальной на предмет нарушения ей статьи уголовного кодекса о призывах к санкциям против России и её граждан, назначена соответствующая экспертиза.

О начале экспертизы сообщило государственное информационное агентство РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы от "Единой России" Андрея Альшевских. О проверке по конкретной уголовной статье сообщили несколько прокремлёвских телеграм-каналов.

МВД обязано проверять поступившие заявления о совершении преступления, сама проверка не означает автоматического возбуждения дела.

Статья Уголовного кодекса о "призывах к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц" подразумевает наказание в виде трёх лет лишения свободы.