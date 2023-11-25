МВД РФ: число сообщивших о втором гражданстве и ВНЖ выросло в 2 раза

Число граждан России, сообщивших в МВД о получении ими второго гражданства или вида на жительства за рубежом, в нынешнем году выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

С января по сентябрь 2023 года соответствующие уведомления направили 68 тысяч россиян, из них 38 тысяч сообщили о наличии гражданства других стран и 30 тысяч - о наличии документа на право постоянного проживания за границей.

Как сообщили в МВД, чаще всего граждане России уведомляют о наличии гражданства или ВНЖ Израиля, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Испании, Финляндии, Казахстана, Грузии, на Кипра и США, а также Украины.

После начала широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году и в особенности после объявления мобилизации в сентябре сотни тысяч людей уехали из России. Точное их число не известно, поскольку некоторые из них вернулись, другие, живя большую часть времени за рубежом, иногда приезжает в страну. В декабре 2022 года издание The Bell подсчитало, что Россию покинули больше 500 тысяч человек, но сколько их остаётся сейчас за рубежом, оценить трудно.

Главным образом россияне, уехавшие из страны, получают виды на жительство в странах ЕС, а также государствах, не входящих в Шенгенскую зону, таких как Турция, Казахстан, Сербия, Черногория, Грузия и Армения. По данным Евростата, россияне в прошлом году также подали более 15 тысяч заявок на получение убежища в ЕС, положительные решения были вынесены по примерно двум тысячам заявок.

Сообщать о втором гражданстве или ВНЖ предписывает российское законодательство. При этом сделать это можно, только находясь на территории России, то есть люди, попавшие в статистику МВД, уведомили ведомство именно находясь в стране. Сколько россиян получило за последний год второе гражданство или ВНЖ и при этом не уведомило о нём МВД, неизвестно.