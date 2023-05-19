МВД РФ объявило в розыск прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карима Ахмада Хана. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на базу розыска МВД. В марте нынешнего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе в Россию украинских детей.

В базе опубликовано фото прокурора и сказано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, но по какой именно - не сообщается.

Ранее Следственный комитет возбудил в связи с выдачей ордера на арест Путина уголовное дело по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и о приготовлении к нападению на представителя иностранного государства. Сообщалось, что подозреваемыми по этому делу стали прокурор Хан и трое судей МУС, при этом имён судей в базе розыска пока нет.