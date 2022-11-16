МВД задержало замглавы российской администрации Херсонской области

На подконтрольной России территории Херсонской области сотрудники российского МВД задержали заместителя главы сформированного Россией правительства области Екатерину Губареву по уголовному делу об экономическом преступлении. Об этом сообщают со ссылкой на источники агентство ТАСС, RT и телеграм-канал "Осторожно, новости".

Официального сообщения о задержании Губаревой пока нет. Агентству "РИА Новости" задержание не подтвердили и не опровергли.

Утром в среду о том, что накануне с Губаревой пропала связь, написал её муж Павел Губарев. В 2014 году он был одним из лидеров сепаратистов в Донецке, однако не вошёл в руководство так называемой "ДНР". Сообщалось, что после начала российского вторжения в Украину Губарев заключил контракт с российской армией как рядовой. Его жена вскоре после формирования российской оккупационной администрации в Херсоне стала заместителем её главы.

По данным источника ТАСС, Губарева была задержана во вторник. Как пишет её муж, она находилась в городе Геническ, куда после отступления из Херсона перенесли российскую администрацию области.

Что конкретно вменяют в вину Екатерине Губаревой, ТАСС не пишет. По данным "Осторожно, новости", речь может идти о присвоении бюджетных средств в составе группы. Источник телеграм-канала в российской администрации Херсонской области говорит о сумме в 60 миллионов рублей или большей. По его данным, Губарева "пыталась договориться и даже приезжала в Москву", но всё же была задержана.

9 ноября – в день, когда было объявлено об отступлении российских войск с правого берега Днепра, – стало известно о смерти заместителя главы российской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. По официальным данным, его машина столкнулась с грузовиком.