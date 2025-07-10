МВД России объявило бизнесмена Евгения Чичваркина в розыск

МВД России объявило в розыск живущего в Лондоне российского бизнесмена Евгения Чичваркина. Карточка с данными Чичваркина появилась в базе розыска ведомства, отмечает "Интерфакс".

Что именно вменяют Чичваркину, неизвестно, пишет "Медиазона". В марте 2025 года прокуратура Москвы сообщала, что направила следствию материалы для возбуждения в отношении Чичваркина уголовного дела по статье о невыполнении обязанностей так называемого иностранного агента.

Евгений Чичваркин - сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть". С декабря 2008 года он проживает в Великобритании, занимается ресторанным бизнесом.

В 2022 году российский Минюст признал Чичваркина "иностранным агентом". Как отмечает в министерстве, Чичваркин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.