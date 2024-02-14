МВД России объявило в розыск бывшего футболиста Савина

МВД России объявило в розыск бывшего футболиста Евгения Савина, который ведёт на ютьюбе авторский блог "КраСава". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на базу розыска МВД.

В базе указано, что Савина разыскивают по уголовной статье, однако по какой - не сообщается. Осенью прошлого года проект "Осторожно, новости" со ссылкой на свои источники сообщал, что против Савина возбудили уголовное дело по статье о так называемой повторной дискредитации армии. Поводом для него стало интервью с осуждением войны в Украине, которое он дал журналистке Ксении Собчак в апреле 2023 года. Издание "База" со ссылкой на свои источники в среду утверждает, что в розыск он объявлен именно по этому делу.

В феврале прошлого года Савина штрафовали по административной статье о той же дискредитации из-за одного из его видео на ютьюбе. В нём Савин в частности брал интервью у украинских футболистов.

Савин — бывший ведущий канала "Матч ТВ", популярный видеоблогер, на его ютьюб-канал подписаны больше миллиона человек. После российского вторжения в Украину он переехал на Кипр. В интервью Собчак он сказал, что принял решение об эмиграции сразу после начала полномасштабной войны. Видео набрало больше миллиона просмотров.