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МВД России объявило в розыск оппозиционера Михаила Светова

Михаил Светов
Михаил Светов

МВД России объявило в розыск оппозиционера Михаила Светова, соответствующая карточка появилась в базе ведомства. В ней говорится, что Светов разыскивается как обвиняемый по статье Уголовного кодекса, что за статья – не уточняется.

Сам оппозиционер ранее рассказывал, что против него возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. По информации ряда СМИ, поводом стало видео 2021 года, на котором Светов исполняет украинскую песню "Ах, Бандеро, український апостол!", а заявление в правоохранительные органы написали сторонники движения "Мужское государство".

Светов в данный момент находится не в России, он уехал до полномасштабной войны в Украине, в 2021 году. В ноябре прошлого года власти объявили оппозиционера "иностранным агентом".

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