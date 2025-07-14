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МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова

МВД России объявило в розыск писателя и публициста Дмитрия Быкова. На это обратило внимание издание "Медиазона".

В разыскной базе не указывается, по какому делу полиция разыскивает людей. Известно, что в России против Быкова заведены уголовные дела о распространении недостоверной информации о российской армии и и нарушении требований к участникам реестра так называемых иностранных агентов.

57-летний Быков — один из самых известных современных российских писателей и поэтов. Его работы отмечены рядом престижных литературных премий. Он входил в координационный совет российской оппозиции и известен критическим отношением к российской власти.

После российского вторжения в Украину писатель уехал в США, где преподаёт Корнеллском университете.

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