МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

МВД России объявило в розыск украинскую певицу крымскую татарку Джамалу. Карточку об этом в базе ведомства обнаружила "Медиазона".

По сведениям издания, певицу обвиняют в распространении фейков о российской армии. В розыск её объявили ещё в середине октября, а в ноябре её заочно арестовал российский суд.



В 2016 году Джамала, представляя Украину, стала победительницей "Евровидения" с песней "1944" о сталинской депортации крымских татар. В 2023 году Джамала представила альбом "Крым", в котором собрала старинные песни своего народа. Победой в войне с Россией она считает полное возвращение Украине её территорий.