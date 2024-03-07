МВД России объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря. На карточку в базе розыска ведомства обратила внимание "Медиазона".

Указывается, что Кушнарь розыскивается по уголовной статье, но по какой именно не уточняется. Журналист на своей странице в фейсбуке прокомментировал объявление его в розыск. Он заявил, что с таким же успехом его могут разыскивать власти КНДР и Ирана. По словам журналиста, власти России облегчили ему возможность отказа от российского гражданства.

Кушнарь проживает в Литве. Он ведёт новостной ютуб-канал Newsader. В сентябре 2022 года Минюст признал его "иностранным агентом". Ведомство объяснило своё решение тем, что журналист якобы занимался "политической деятельностью" и получал деньги из Украины.

Кушнарь на своём ютуб-канале рассказывает в том числе и о полномасштабном вторжении России в Украину, а также выступает с критикой российских властей.