МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Серафимова

МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Серафимова. На это обратила внимание "Верстка".

В карточке указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, но не уточняется, по какой именно. Ранее Серафимов сообщил, что против него возбудили уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

Серафимов предположил, что причиной уголовного преследования могли стать его публикации в соцсетях с призывами к мобилизованным не брать повестки и не ходить в военкоматы. По этой статье ему может грозить до шести лет колонии.

"Честно сказать, это очень иронично выглядит на фоне выдвижения Путина в президенты и его заявления об отсутствии политических репрессий в стране", - сказал Серафимов "Новой газете Европа". Журналист также отметил, что на его деятельность, это никак не повлияет. "Я как писал, так и буду писать, как писал под своим именем, так и буду писать", – добавил Серафимов.

По его словам, полицейские приходили домой к его родственникам, а затем вызвали их на допрос. Кроме того, сотрудники МВД были в вузе, где он учится. В настоящее время журналист находится за границей.

Ранее Андрей Серафимов руководил аппаратом регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в Томской области, в 2018-м-2019 годах работал в Центральном штабе МГЕР. С 2019 он является независимым журналистом и автором телеграм-канала "Улица Бархатная", сотрудничает с "Медузой" и "Новой газетой Европа".