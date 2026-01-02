МВД России переобъявило в розыск лидера РДК Дениса Капустина

МВД России вновь объявило в розыск основателя и командира "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Дениса Капустина после того, как украинская военная разведка заявила об инсценировке его гибели.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>. Переобъявлен", — говорится в карточке в базе данных ведомства. Впервые Капустин появился в ней в марте 2023 года.

В России Капустин заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным по статьям о госизмене, организации террористического сообщества и обучении для осуществления терактов, а также по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года. По версии ФСБ, он также причастен к подготовке покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

Сообщение о гибели Капустина 27 декабря появилось в телеграм-канале РДК. В посте говорилось, что Капустин погиб на запорожском направлениив результате удара дрона. 1 января Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) назвало эту информацию инсценировкой, а также заявило, что Капустин жив и продолжает командовать РДК.

В ГУР утверждают, что российские спецслужбы заказали его убийство за 500 тысяч долларов, но украинская разведка смогла сохранить ему жизнь. 2 января ведомство опубликовало видеозаписи, которые, по его утверждению, были переданы российским спецслужбам в качестве подтверждения гибели Капустина.

Гражданин России Денис Капустин переехал в Киев в 2017 году. До начала полномасштабной войны он организовывал бойцовские клубы для людей ультраправых взглядов. Сам он, будучи известным под псевдонимом White Rex, также придерживался их. Из-за ультраправой деятельности в 2019 году Капустину был запрещён на 10 лет въезд в Шенгенскую зону, но, по данным расследовательской группы Bellingcat, он всё равно посетил Германию и Францию.

"Русский добровольческий корпус" был сформирован в 2022 году и состоит из россиян, воюющих на стороне Украины. В России организация признана террористической и запрещена.