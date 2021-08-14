Российское МВД запретило на 50 лет въезд в страну организатору так называемых языковых патрулей в Казахстане — Куату Ахметову. Он запустил ютьб-канал, на котором выкладывают записи, как активисты требуют говорить на казахском от русских жителей республики. Об этом сообщает канал "Настоящее время".

Около 18,5 процента населения в Казахстане — русские, русский язык имеет официальный статус и должен употребляться в государственных организациях и органах местного самоуправления. В записях ютьюб-канала казахские активисты требуют говорить на казахском сотрудников сферы услуг, военнослужащего, врачей. В одном из роликов русская женщина приносит извинения за то, что сказала, что русские построили Актау — город на западе Казахстана, в нескольких продавцы извиняются за незнание государственного языка.

Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев в четверг назвал действия патрулей "пещерным национализмом", и пообещал, что правоохранительные органы дадут им правовую оценку, передаёт Казахская служба Радио Свобода. "В нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации", — сказал чиновник на русском языке.