МВД: с начала войны выявлены 220 нападений на военкоматы

С начала российского вторжения в Украину МВД выявило 220 фактов нападений на военкоматы и объекты органов власти, а также 184 случая диверсий на железных дорогах. Об этом сообщил представитель ведомства Станислав Колесник, передает "Интерфакс".

По его словам, 85 процентов поджогов были раскрыты: установлены 220 лиц, 15 из них несовершеннолетние.

По делам о диверсиях задержали 141 человека, из них 59 подростков, добавил Колесник. Он также обвинил украинские спецслужбы в вовлечении российских подростов в совершение диверсий на объектах инфраструктуры и органов власти.

Представитель МВД сделал это заявление на заседании парламентской комиссии "по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима".