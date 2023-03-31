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МВФ одобрил чрезвычайный пакет помощи Украине на $15,6 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский и Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Киев, 20 февраля 2023

Международный валютный фонд (МВФ) объявил в пятницу об утверждении советом директоров четырёхлетнего транша для Украины в размере $15,6 миллиарда. Как сообщает Reuters, это транш – часть более объёмного международного пакета на сумму $115 миллиардов. Выделяемые средства должны удовлетворить срочные потребности Украины, более года обороняющейся от широкомасштабного вторжения России.

Решение МВФ открывает возможность немедленно перевести в распоряжение Киева $2,7 миллиарда, сообщила пресс-служба МВФ.

Предоставляемая Украине финансовая поддержка – первый случай чрезвычайной помощи Международного валютного фонда воюющему государству.

"Российское вторжение в Украину оказывает разрушительное воздействие на её экономику и общество", – заявила Гита Гопинат, первый заместитель директора-распорядителя МВФ. Несмотря на это, правительство Украины смогло в целом удержать макроэкономическую и финансовую стабильность благодаря умелой политике и существенной зарубежной помощи, заявила Гопинат.

Формальное соглашение МВФ о предоставлении помощи Украине было принято 21 марта представителями Фонда и украинского правительства с учётом продвижения Украины к вхождению в Европейский союз после окончания войны, отмечает агентство Reuters.

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