"Мы долго голышом ползали на коленях". 678 дней в российском плену

"Мы долго голышом ползали на коленях", "о нас ломали резиновые дубинки", а "вечерняя прогулка означала добровольное согласие на то, чтобы тебя били и унижали" – это лишь малая толика того, что в российском плену пережил сержант Национальной гвардии Украины Андрей Старинщак. Почти 2 года он провел в российской тюрьме. Андрей попал в плен во время обороны Чернобыльской АЭС. Затем его транзитом перевезли в Беларусь, чтобы переправить в СИЗО №2 города Новозыбков Брянской области. Через год украинский военнослужащий оказался в колонии в селе Донское Тульской области. В интервью украинской службе Радио Свобода он рассказал о том, что происходит с украинскими пленными в России.

– Вы провели в российском плену 678 дней и рассказываете обо всем с улыбкой…

Нас было 169 человек с автоматами, а на нас пошло четыре танковые колонны

– Скажу так: после избиений, которые я пережил там, я возвращался в камеру с песнями и танцами. Хотя и переломы были, и много чего было... Но на камерах видеонаблюдения (российские надзиратели. – Прим. РС) видели, что я захожу и танцую. Мне хотелось, чтобы надзиратели захлебнулись от злости. Им нас не сломать...

Я родом из Тернопольской области, поселок Скала-Подольская. В 2019 году подписал контракт (для службы в Национальной гвардии Украины. – Прим. РС) в городе Славутич, и моя служба началась на Чернобыльской АЭС. Мы контролировали пропуск сотрудников на станцию. А 24 февраля 2022 года по команде вооружились и пошли защищать Чернобыльскую АЭС.

Нас было 169 человек с автоматами, а на нас пошло четыре танковые колонны. Мы сделали все, чтобы не допустить на станции взрывов, потому что "Чернобыль-2" нам точно не нужен. Кровопролитие на станции также удалось предотвратить. Но в Украину с этой стороны зашло более 2,5 тысяч единиц техники, колонна двигалась около 4 часов.

– Вы попали в плен в первый день полномасштабной войны. В каких условиях вас держали на ЧАЭС после этого?

– Нам повезло, что у нас были хотя бы свои спальные мешки. У россиян в тот момент ничего своего не было. Но зато они передергивали затвор автомата каждый раз, когда проходишь мимо. Ядерные объекты захвату не подлежат, и они оправдывали себя тем, что на территории Чернобыльской АЭС ищут бомбы, которые закладываем мы. Мы пытались объяснить им, что вокруг радиация.

И был случай, когда им дали команду окопаться в Рыжем лесу. Для некоторых из них это закончилось лучевой болезнью. Ведь в некоторых местах очень большие радиационные пятна. Я тоже получил достаточно большую дозу, пока был в плену на Чернобыльской АЭС: мы находились там 45 дней, с 15 февраля по 31 марта, пока пленных не вывезли на территорию Беларуси.

Нам надевали на голову мешки, обматывали ноги скотчем, а когда им этого было мало, то они наручниками делали связывающие галстуки. Потом перевезли в Наровлю – это Беларусь, там разместили на ферме, так ее можно назвать, меня там продержали несколько дней. Оформили на нас всех документы, а потом отправили в Брянскую область России, в СИЗО №2. Военные передали нас Федеральной службе исполнения наказаний.

– В этом СИЗО к вам применяли психологическое или физическое насилие?

– Мы "получали" без причины во время проверок или прогулок. И они делали это не потому, что хотели что-то выпытать у нас. Это просто доставляло им удовольствие. Бить, стучать молотком, ударять несколько раз электрошокером, проверять, не произойдет ли короткое замыкание, если два человека прикоснутся руками друг к другу (то есть одного бьют электрошокером, а второй тоже получает удар). Или при прикосновении к металлической двери сделать так, чтобы пленный получил удар током… Однажды парня ударили электрошокером, когда он был на растяжке. Я получал удар в положении, которое они называли "дабл круг". То есть я пожимал руку другому военнопленному, а меня ударили [электрошокером] так сильно, что обожгли кожу. И сделали они это, что называется, ради эксперимента. Посмотреть, что получится.

– В СИЗО в Новозыбкове была специальная комната для избиений, писала ваша жена в соцсетях. Оттуда пленных украинцев выносили без сознания и бросали обратно в камеру.

"Приемка" – очень неприятное действие. Постоянные избиения. Мы долго голышом ползали на коленях, как гусеница. Один за другим

– Такая комната была на каждом этаже. Мы называли ее "собачья будка", потому что она использовалась кинологом, он там закрывал свою собаку. Кинолог заканчивал работу в пять часов вечера, забирал собаку с собой, и эта комната освобождалась. Тогда собирались сотрудники ФСИН, которым, видимо, было скучно. Они выбирали камеру, придумывали для нее какой-то "залет" и кричали "На выход!". А потом стучали. Чеченцы ломали о нас резиновую дубинку милиционера. Представляете себе, с какой силой нужно ударить, чтобы ее сломать?

У них отобрали дубинки, потому что они являются государственной собственностью, и для избиения стали использовать металлопластиковые трубки. Они не ломаются, но прилипают.

Как мы приблизительно смогли подсчитать в нашей камере, в этом СИЗО могли разместить до тысячи украинских военнопленных. Мы знаем, что там были исключительно военнопленные, а еще охранники, спецназовцы и пленные, которых называют "козлы" – это те, кто убирает коридоры, готовит или раздает еду. У нас была камера на пять человек, но нас было сначала семь, а потом десять.

– Какие вопросы на допросах вам задавали российские силовики?

– В СИЗО допрашивали всех, кого взяли в плен на Чернобыльской АЭС. Якобы у нас есть какие-то заводы, которые производят ядерное оружие, или лаборатории бактериологического оружия. Они все это проверили и сами были в шоке – как же так, ничего нет.

Самым странным мне показался вопрос, который мне задал один эфэсбэшник: "Почему вы не говорите "Великая Отечественная война", почему в учебниках истории это Вторая мировая война?" Я ответил: "А в чем проблема? Вторая мировая война – это период с 1939 по 1945 год, а Великая Отечественная война – это период с 1941 по 1945 год, то есть это два периода одной и той же войны. Только первый период вы отвергли, когда сами же (имеется в виду СССР. – Прим. РС) поддержали нацистскую Германию и разделили Польшу". И он все это понимает, он знает эту правду.

– Конкретно этот сотрудник ФСБ применял к вам физическое насилие?

–Нет. Но вот спецназовец, с которым я общался до этого, несколько раз ударил автоматом по спине.

– То есть в СИЗО в Брянской области вы находились больше года, до мая 2023-го?

– Год и два месяца. Мы и представить себе не могли, что весь наш следственный изолятор за один раз возьмут и перевезут аж в Тульскую область. "Приемка" – очень неприятное действие. Постоянные избиения. Мы долго голышом ползали на коленях, как гусеница. Один за другим.

– В Тульской области, в селе Донское, украинских военнопленных ждал уже не СИЗО, а колония. Тем более что вы находились в казарме строгого режима, усиленной.

Пока нас по одному били, мы могли хотя бы посмотреть на звезды

– Да, у них даже была поговорка: воров в законе так не ломают, как нас. Каждый месяц была ротация спецназа. В основном приезжали буряты, якуты, чеченцы – то есть их все время меняли, чтобы они не привыкали к нам. В Тульской области была даже отдельная вечерняя прогулка, как я ее называл. Она заключалась в том, что надзиратель заходил в камеру в основном после девяти вечера и говорил: "Четверо добровольцев на выход, иначе я буду выбирать сам". И пока нас по одному били, мы могли хотя бы посмотреть на звезды, потому что окна в камере были закрыты фанерой, да еще и решетками с двух сторон. Возможность увидеть ночное небо – это и была такая "прогулка".

– Каким был типичный распорядок дня?

– В 6 утра мы вставали, завтракали. Гулять нам разрешали долго – от получаса до полутора часов. Правда, это не зависело от погодных условий, когда снег или дождь. Сейчас я почти не чувствую холода, привык, потому что там морозы бывали и минус 28, и минус 35 – и гуляешь.

– Чем вы занимались в камере?

– Мы постоянно стояли. Нам разрешали садиться в семь часов вечера на полчаса, но в это время включали радио – российскую пропаганду о том, что русское православие – единственное истинное во всем мире, а любое другое православие происходит из российского. И несколько раз нам включали интервью, которое Путин дал, как мы поняли, 14 декабря 2023 года. А когда позвонила бабушка с вопросом: "Почему в России такие цены на курицу и яйца?" и начала их озвучивать, мы примерно прикинули, сколько это в гривнах, и начали смеяться. После этого это интервью выключили и больше не включали.

Надзиратель, оператор постоянно следят за всеми камерами, а когда видят, что мы над ними смеемся – ну, что с этим сделаешь? Потом снова включили пропаганду и зомбирование.

Но у нас был один спецназовец, который говорил: "Может быть, в России будет революция". Он уже сам об этом думает. Но пока боится говорить об этом публично. Система там ведь не допускает свободы слова. Они друг друга сдают. У нас было 5 дворов для прогулок, а спецназовец ходил наверху. И был случай, когда приехал довольно спокойный спецназовец. И хотя нам не разрешали поднимать головы, мы все равно заметили, что он майор. Он рассказал нам, кто выиграл Лигу чемпионов. Он добавил, что Россию не допустили. Он еще говорил о войне между палестинцами и израильтянами. А потом сказал: если бы мы сейчас сидели в какой-нибудь бане с бутылкой водки, разговор был бы совсем другой. Он сказал это на чистом украинском языке. Я сам удивился и все удивились, а через несколько дней он уже говорил: "Ну, все, ребята, мои разговоры с вами закончились. Получил выговор и штраф, а сдали – они". И он показал на сотрудников ФСИН.

– Жена получала от вас известия из плена?

– Разрешили позвонить только один раз, когда меня перевезли из Брянской области в Тулу. Но сказали, что разрешат звонок только при условии, если я скажу во время разговора две вещи: что именно украинская сторона тормозит наши обмены и что создан какой-то специальный телеграм-канал. Я сделал это только потому, что понимал: это мой единственный шанс сообщить, что я жив, что меня еще не убили...

Поверьте, еще когда я там был, то прекрасно понимал, что именно российская сторона всегда тормозит и может напортачить. Это заметно по всем обменам, по тому, как это происходит. Поверьте, у меня нет вопросов к украинской стороне.

– Незадолго до вашего возвращения из плена ваша жена написала пост в социальных сетях – это были ваши впечатления от пережитого. В нем, в частности, говорилось о том, что делегация Уполномоченного по правам человека РФ посетила украинских военнопленных, ваших сокамерников.

– Да, приезжала комиссия по правам человека. Это произошло аж в середине декабря 2023 года. В течение двух недель нам, что называется, предоставили условия класса люкс. Нам разрешили не прогибаться. Даже на прогулку мы почти спокойно выходили, а не выбегали. За эти две недели избиений не было. Они пришли к нам в камеру и сказали: вот вам известь, нужно сделать косметический ремонт, закрасить все лишнее. А это почти вся камера. Закрасить следы сырости, грибка, ржавчины – все для комиссии. Приехала комиссия, и как только все закончилось, как только все сфотографировали, – через несколько дней вернулся обычный режим. Стали нагибать, продолжили избивать.

– Каким был ваш путь домой?

– В основном мы выходили (на построение. – Прим. РС) в чем были: в трусах, майках. А тут по селектору говорят одеться. 3 января 2024 года, посреди ночи. Потом нас отправили в комнату, где часто происходили избиения. Сказали ждать. Слышу, что спустили кого-то со второго этажа. Нас тогда забрали только двух из этой исправительной колонии. Когда выводили и грузили в автозак – еще немного потормошили, попинали ногами, забросили в машину, как какую-нибудь вещь. Сказали натянуть шапки так, чтобы закрыть глаза, руки держать перед собой – ну, и их стандартная команда: "Кто не будет выполнять указания – застрелим". Мы тронулись. Потом услышали заведенный двигатель самолета. И "ФСИН-система" передала нас снова военным. Когда я увидел у них бронежилеты, автоматы, каски, полностью закрытые лица – я понял, что все, ад уже кончился. Если нас принимают военные, то это точно обмен. Нам ничего не говорили. Мы провели в самолете около часа, потом нас рассадили уже по обычным автобусам и повезли к границе, в Сумы. А на самом обмене мы были в шоке, когда увидели, как россияне заходили в свои автобусы и какие у них… щечки.

– Сейчас вы проходите реабилитацию. Какие у вас травмы?

– Есть поломанные ребра, проблемы с тазобедренным суставом. Вырезали кисту, выровняли нос, потому что были переломы. Еще Институт радиологии будет исследовать на предмет полученной дозы радиации, потому что я долгое время находился под ее влиянием , и это нужно чтобы в будущем не было онкологии.

– Вы можете сказать, сколько ваших коллег, охранявших ЧАЭС, могут до сих пор находиться в российском плену?

– То, что я знаю, – в плену осталось 103 человека. Там главная цель единственная: возвратиться, но только не инвалидом. Вытерпеть можно все. Меня даже в камере ребята спрашивали: "Тебе не тяжело? Ты всех поддерживаешь, помогаешь людям бороться". А я так скажу: иногда бывают ситуации похуже.

8 февраля между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, во время которого домой вернулись 100 украинцев. Об обмене сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также уточнил, что "в целом из российского плена освобождены 3135 украинцев и украинок".