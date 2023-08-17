"Мы имеем дело с упырями". Соцсети о попытке отравления Елены Костюченко

Бывшая журналистка "Новой газеты" Елена Костюченко считает, что ее, вероятнее всего, пытались отравить российские спецслужбы – об этом она подробно рассказала в статье, опубликованной на "Медузе".

Читать этот рассказ по-настоящему страшно, отмечают журналисты.

Олег Кашин

Ад какой (видимо, тут надо уточнять – верю всему, конечно).

Катерина Гордеева

Я совершенно точно знаю, что Лена многое бы отдала за то, чтобы этот текст не писать и не публиковать.

Лена пишет: "Я долго не хотела писать этот текст. Мне мерзко, страшно, стыдно".

Многие бы из нас отдали бы всё за то, чтобы ничего из случившегося с нами в эти два года, в эти девять лет – не случилось.

Но всё уже произошло. Ничего не отменишь.

Я благодарна Лене за то, что у неё нашлись силы рассказать эту историю

Антон Орех

Прочитал текст Елены Костюченко. У этой девушки мужества больше, чем у ста мужиков. Вот почему мне самого себя всегда как-то неловко было называть "журналистом". Журналистами имеют право называться не все. Лена имеет на это тысячу прав! Здоровья ей, удачи, и моё всяческое уважение!

Виктор Шендерович

Ничего нового об упырях не узнал. Ничего нового не узнал и о людях: до нас все никак не дойдет, что мы имеем дело с упырями.

Уж вроде сколько всего знаем про них – уже знаем, а не догадываемся, знаем точно! – а все равно каждый раз голова уходит в отказ, не хочет принять реальность...

"Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим".

Татьяна Мэй

Не люблю штампы, но первая мысль по прочтении – государство-террорист. Какая-то раковая опухоль с метастазами.

Сергей Кузнецов

Ничему уже не удивляешься, но всё равно каждый раз, когда читаешь подобный текст, очень сильное впечатление.

Здоровья Елене и справедливой кары тем, кто пытался ее убить.

Многие призывают журналистов и активистов, живущих за границей, всерьез задуматься о собственной безопасности.

Наталья Геворкян

Хочу призвать всех коллег, живущих за границей, основываясь на личном опыте: в любых подозрительных обстоятельствах (вам кажется, что за вами или вашей квартирой следят, вы понимаете, что у вас без вас побывали дома, вы часто встречаете одних и тех же незнакомцев, не говоря уже том, что вы себя почувствовали как-то странно, а не просто плохо) идите в полицию, не стесняйтесь.

Николай Кавказский

Журналистку Елену Костюченко пытались убить – отравить, подозреваю российские спецслужбы

Когда я сидел по болотному делу – Лена вышла в пикет в мою поддержку и написала пост солидарности.

Сегодня я солидарен с Леной Костюченко!

И важно: даже если мы уехали, нас и тут могут убить, как Сталин убил своего оппонента Троцкого.

Я сам опасаюсь за свою жизнь, как за жизнь своих друзей, подруг, товарищей и товарок: тех, которые остались, и тех, которые уехали.

Илья Вайцман

Про #безопасность, прочитав статью Елены Костюченко о том, как ее отравили в Германии. Короче, у меня плохие новости:



1. То, что вы уехали из РФ не гарантирует вам безопасности. Это обычным россиянам не дают визы и всячески чморят "за путина", а убийцы из спецслужб не имеют вообще никаких проблем.

2. Выезд за границу не избавляет вас от угрозы прослушки, поэтому следует избегать "просто говорить по телефону" о таких вещах, как адреса явки и пароли, планируемые маршруты, встречи и так далее. Вам что, мессенджеров мало?

3. Точками риска являются заведения общественного питания, особенно "любимые". Привычные маршруты, места встреч, облюбованные гостинцы и тому подобные места, где убийцы могут заранее спланировать и подготовить покушение – тоже так себе идея.

4. Ни в коем случае(!) нельзя использовать никакие российские сервисы и приложения. Яндекс-карты сдадут вашу локацию моментально, что-то подобное знают о вас приложения VK, почтовые программы Яндекса и mail.ru – и так далее.



Ну да, я параноик.

Главный вывод, которые многие делают из статьи Костюченко – никогда не стоит предполагать, что ты слишком незначительная фигура, чтобы тебя попытались убить российские спецслужбы.

Саша Старость

В тексте по ссылке много подробностей, но есть одна по моему очень важная. Костюченко пишет, что когда в поликлинике перепробовали все варианты, ее спросили не думает ли она, что это может быть отравление. И в ответ она сказала что это вряд ли, ведь она "не настолько опасная".

Со стороны конечно странно читать, как такое о себе пишет человек, делавший репортажи с территорий Украины во время войны и готовящийся ехать на редакционное задание в Иран.

Но это со стороны, а вообще то я столько раз слышала подобный сантимент от знакомых активистов, да и от себя тоже.

Честно говоря, сама я неоднократно распространяла е**нутую установку "я/ты/мы/они не Навальный". В смысле, никто нас не будет убивать потому что это еще надо дослужиться.

Действительно, мысль об отравлении или даже какой нибудь особенно хитровы**анной слежке применительно к себе кажется абсурдной. Сложно вообразить, что пока ты стоишь в очереди за сигаретами в спаре или переживаешь по поводу того, как у тебя выглядят волосы с новым шампунем, кто то собирается на тебя покуситься, рассматривает ориентировку или изучает твои маршруты, типа, за сигаретами, новым шампунем, на качели в соседний двор.

Политические активисты и журналисты донельзя тривиализировали свою работу. Мы так долго живем в условной не норме, что она кажется нам абсолютно обыденной, в связи с чем не очень заслуживающей внимания. Типа, ну че я такого делаю, я всего лишь принимаю участие в расследовании военных преступлений. Ну что я такого делаю, я всего лишь организатор огромной оппозиционной группы. Ну что я такого делаю, я всего лишь пишу статьи о похищенных в Украине детях. ***** вопрос, или вернее, вопрос карьеры, самореализации, вопрос справедливости, вопрос чести, вопрос эго, вопрос любви это для кого как. Но все вопросы так сказать человеческие и примерно такие же необходимые и ежедневные, как покупка шампуня. Просто повыше в пирамиде потребностей и все такое.

НЕ вопросы, за которые убивают. Как кажется. Потом, когда кругом столько мемов об игре престолов, и даже поход Пригожина на Москву прежде всего дарит стикер паки, сложно входить в модерновое состояние и все воспринимать на сложных щщах.

Особенно себя.

Но, видимо, нужно. Поэтому я здесь, чтобы прямо сегодня стать вашим персонал коучем и напомнить: "Вы достаточно хороши. Вас достаточно. Вас точно могут отравить".

Пожалуйста, помните об этом, и будьте осторожны.

Илья Шепелин

Отравить могут кого угодно – и, да, конечно, не потому что конкретный объект для внесудебной расправы такой уж опасный для Кремля или значительный. Хотя кто-то и может быть значительным

Но главная беда в этом вопросе – тоталитарное очковтирательство в оруэлловском бюрократическом левиафане им. Российской Федерации

Чиновники из спецслужб ОБЯЗАНЫ разбираться с угрозами государству российскому. За это им потом дают новые должности, звездочки, бюджеты, полномочия… А эти полномочия можно использовать уже для личного обогащения. А если масштабных угроз нет? Ну тогда просто надо поднадуть из того, что есть) Или вообще выдумать

Есть оппозиционный журналист? Окей, пишешь несколько экспертных записок, что он представляет угрозу конституционному строю, дергаешь цитатки из его соцсетей, ковыряешь что-то про иностранное влиение. Втираешь это начальству (а оно и не сильно против). Ну вот и всё! Можно заниматься – переходить к "ликвидации"

В ФСБ есть, например, НИИ-2, который занимается разработкой ядов. Есть департаменты, на которые ложится оперативная работа по использованию этих ядов. То же самое касается ГРУ

Если этих сотрудники этих департаментов долго будут сидеть без работы – начальство решит через пару лет, что они не нужны. Будет резать бюджеты, сокращать сотрудников. Нахрена они? Передадим бабки тем, кто работает, занимается заметной деятельностью

Поэтому надо каждый день доказывать, что они нужны. И при необходимости самим создавать угрозы, самим их ликвидировать. Самим писать отчет, как блестяще справились

Как это работает мы видели уже в сотнях уголовных дел – от скрытых камер в квартирах у свидителей Иеговы (вот уж экстремисты-террористы) до резонансных политических дел вроде "Нового величия"

Поэтому если вдруг кто и оказался в списках спецслужб на устранение – про него вообще не стоит задаваться вопросом: "Да какую угрозу он представлял Кремлю??". Вопрос бессмысленный. В таком списке имя этого человека – это просто строчка в бюрократической отчетности в их бумажных играх

Так что про Костюченко и других этот вопрос не задавайте)

По следам статьи Юрий Дудь взял у Елены Костюченко интервью для своего Youtube-канала.

Наталья Геворкян

Досмотрела Лену Костюченко у Дудя. Это три часа про боль -- свою и не свою, про жизнь и смерть, и снова смерть, про страх и его преодоление, про любовь и мечты, про не сбывшееся и задуманное. Три часа, имейте в виду

Дмитрий Чернышев

Елена Костюченко в интервью Юрию Дудю рассказывает, что по мотивам трагедии в Кущевке был снят детективный сериал "Станица", в котором в увлекательной форме рассказывается о том, как бандиты насиловали студенток. И как все знали об этом и молчали. Но только потому, что все дороги были перекрыты бандитами, а так они конечно же…

И в конце сериала главная героиня на лодке доплывает до ФСБ и рассказывает всю правду о беззаконии. И как эфэсбешники возмущаются и сразу готовятся поехать и во всем разобраться. Навести порядок. Но вот только чуть-чуть не успевают. Самую малость. А так они конечно же…

Потрясающая страна. И ведь актеры в этом дерьме участвуют не потому, что их заставили. Просто за деньги. А так они конечно же…

Леля Шергова

Смотрю Костюченко у Дудя, и фоном продолжаю думать одну и ту же мысль про переживание своего собственного личного прошлого. Совпало, конечно, случайно, что я совершенно по пустяковому поводу начала про это думать, а потом вдруг Навальный в некотором смысле про то же самое написал. И сейчас я смотрю на Дудя, который слушает Костюченко (то если если вы даже не смотрели, можете примерно угадать, что именно он слушает) и вспоминаю его первые интервью, где он еще такой "как все в России классно". И вот человек прошел этот длинный путь осознания, еще до войны, а потом началась война. И очевидно, что он не сделал вид, как некоторые, что в его жизни образа "все классно, что вам не нравится" никогда не было. И это совершенно поразительное и в некотором смысле духоподъемное зрелище: можно вот осмыслить свое собственное прошлое, сделать правильные выводы и двигаться дальше, делать важное дело, и не лаять как собака при этом.

Это так, заметка на полях. А то, что Костюченко, конечно, инопланетная, вы и без меня знаете.

Юлия Пшеничная

у Ремарка где-то есть пронзительный момент, когда доктор смотрит на девушку и думает: зачем бог создает их такими хрупкими и красивыми, зная, что их потом ждет?

примерно так я думала, когда смотрела интервью Костюченко.

Константин Сонин

Помимо важнейших репортажей Костюченко – таких репортажей, каких никто другой не мог сделать – она говорит о своей личной жизни, о партнёрке Яне – её тоже показывают. В условиях гомофобии, официальной в России и сохраняющейся в российском дискурсе даже у тех, кто находится за границей, это очень важно. Когда знаменитый человек, выдающийся профессионал спокойно говорит о нормальности, полноценности, ценности своей личной жизни – это защищает миллионы ЛГБТК+ девочек и мальчиков, которым, в тёмные годы, может показаться, что они одиноки.

Дмитрий Пиликин

Очень тяжелое интервью. После пересказа ее личных историй я уже дальше просто не смог смотреть, потребовалась пауза. И есть еще одно (довольно неожиданное для меня наблюдение). Уже не первая фигура (сразу вспоминаешь Сашу Скочиленко) с самой отчаяной и резкой реакцией на несправедливость и эта позиция явно истекает из личного травматического опыта пробивания права на свою собственную нетрадиционную (для консервативного социума) идентичность.

Кристина Астафурова

Лена Костюченко у Дудя совершенно прекрасная хотя бы потому, что она одна из немногих, кто ненавидит девяностые, называя их адом – вместо привычного для большинства "времени свободы". Когда буквально нечего было есть, и ты всегда чувствовала себя голодной, мать работала на трёх работах, а зефирки с вафлями были праздником. Временем, которое сформировало путина, выросшего из парадигмы "кто сильный – тот и прав". У Лены Костюченко есть книжка "Моя любимая страна", название которой в США перевели как "I Love Russia". На первый взгляд, это выглядит провокационно, но если её прочитают благодаря этому названию, то почему нет. Костюченко действительно много говорит о любви к своей стране, которая сейчас попросту "больна фашизмом", но куда она хочет, как можно скорее, вернуться. Слушая её, я ловлю себя на мысли, что мне стыдно страшно неловко признаться, что эта любовь не резонируют во мне. Костюченко говорит о том, как важно не отдавать патриотизм путинскому режиму, говорить про "нашу любовь к нашей стране", но только ту самую другую, настоящую, а меня выкручивает, потому что я хочу содрать эту самую страну, которую любит Лена, со своей кожи. С тех пор, как меня обидели в третьем классе, и я заплаканная сидела в задрипанной школьной раздевалке в ожидании, когда меня заберёт с продлёнки вернувшаяся с работы мама. С тех пор, как из набитой маршрутки поздно вечером выгоняют женщину за то, что у неё нет денег на проезд, и никто не заступился, кроме меня, заплатившей эти копейки водителю. Я не помню ни одной ситуации, когда в России за меня или за кого-то другого заступались: ни в чёртовой школе с озлобленными от безнаказанности детьми, ни в чёртовом университете с чёртовыми преподавателями, ни в чёртовых больницах, поликлиниках с зарабатывающими копейки врачами и медсестрами, ни в чёртовых полицейских участках, ни в чёртовых магазинах и ларьках у дома. Ты всегда один на один лицом к лицу сталкиваешься с насилием, необязательно физическим, но которому невозможно противостоять, потому что нападающий сильнее, у него абсолютная власть даже на крошечной территории кабинета четыре на четыре метра. Моя ненависть к этой стране – отсутствие любви – это не камень в чужой огород. На самом деле, он летит в меня.

Виктория Мусвик

Сколько ботов нагнали под все видео об отравлении Елены Костюченко – мама дорогая. И все с одинаковыми текстами "да кто она такая, впервые слышу" и подобными. Совсем не палятся.

Но истории про трех (!) журналисток совершенно адские…

The Insider и Bellingcat выпустили совместное расследование, посвященное серии недавних отравлений – наряду с Еленой Костюченко в нем упоминаются глава фонда "Свободная Россия" Наталья Арно и бывшая журналистка "Эха Москвы" Ирина Баблоян.

Вместе с тем расследование отвергает вероятность отравления оппозиционных политиков Эльвиры Вихаревой и Любови Соболь (обе они жаловались на проблемы со здоровьем неясного происхождения).

Александр Плющев

Я ждал этого расследования. Хотя большей частью все знал или слышал. Но там интересно не только про тех, кого отравили, но и про тех, чьи отравления не являются доказанными, скажем так, дочитайте до конца.

Кирилл Гончаров

Прочитал статью инсайдера про отравления оппозиционеров.

Там есть версии, что некоторые из них – имитация.

В частности Вихарева и Соболь.

Не берусь судить, журналисты тоже могут ошибаться, а обвинять людей в такой серьёзной вещи – не хочу.

Не касательно этих кейсов, хотелось бы, чтобы люди ответственно использовали слово "отравление", а не ради хайпа, попадания в новости и оправдания собственных психологических проблем.

Есть люди, которые погибли, есть те, на ком отравление оставило след. Не стоит нивелировать это, пожалуйста.

Всем здоровья.

Эльвира Вихарева в ответ на расследование опубликовала пост, в котором обвиняет редактора The Insider Романа Доброхотова в недобросовестности:

Я вижу подтасовку фактов и намерение выдать желаемое за действительное.

Не назван ни один эксперт, который комментирует состояние моего здоровья, более того, ни один из так называемых "профильных экспертов" не видел меня лично и не проводил соответствующие исследования, чтобы выдавать подобные порочащие меня заключения.

У меня есть достаточное количество документов, которые подтверждают наличие высокотоксичных веществ в моей крови, моче и волосах.

Но этот факт отвергается и абсолютно безосновательно. [...]

Я считаю публикацию The Insider обо мне местью Романа Доброхотова после событий, о которых напишу чуть позднее.

Критикует The Insider и Любовь Соболь.

Расследование The Insider поспособствует тому, что к другим возможным отравлениям будут относиться с недоверием, отмечает Дмитрий Колезев:

Случай Вихаревой был разобран особенно подробно, и авторы пришли к выводу, что "если Вихарева и нуждается в медицинской помощи, то не связанной с отравлением". О Соболь просто сказано, что "The Insider изучил обстоятельства этой поездки [в Берлин] и опросил ряд врачей, которые сошлись во мнении, что симптомы, с которыми столкнулась Любовь Соболь, не могут объясняться отравлениями". [...]

Мне самому, не будучи специалистом и не вникнув в вопрос так глубоко, сложно сделать выводы. Но приходится признать, что некоторые очевидные случаи отравлений (как прошлые, так и грядущие) теперь в глазах общественности будут поставлены под сомнение этим скандалом.