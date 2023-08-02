В чем заключается суть политики "активного нейтралитета" латиноамериканских стран в отношении России, Украины, Запада и войны? Насколько сильны левые и ультралевые идеологии, а также правые и ультраправые, сейчас в Латинской Америке – и как их влияние отражается на симпатиях или антипатиях к Москве?