Мы лучше переждём
В чем заключается суть политики "активного нейтралитета" латиноамериканских стран в отношении России, Украины, Запада и войны? Насколько сильны левые и ультралевые идеологии, а также правые и ультраправые, сейчас в Латинской Америке – и как их влияние отражается на симпатиях или антипатиях к Москве?
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