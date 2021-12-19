"Мы не хотим как в России". В Польше прошли акции за свободу СМИ

В воскресенье, 19 декабря, более чем в 100 польских городах прошли акции в защиту ведущего оппозиционного телеканала TVN. В Варшаве в 19 часов протестующие собрались у Президентского дворца. Манифестанты скандировали требования за свободные СМИ.



Среди участников акции были председатель крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа", бывший премьер Польши Дональд Туск, бывший кандидат на пост президента от "Гражданской коалиции" Малгожата Кидава-Блоньская и другие известные политики, журналисты и активисты.





Одним из организаторов протестов в Варшаве и других польских городах выступил Комитет защиты демократии. Активисты опубликовали обращение, в котором заявили, что нынешние действия власти – это самый серьезный удар по свободе слова в Польше с 1989 года:



"Правящая партия и ее прислужники хотят закрыть независимые СМИ, потому что понимают, что их самым опасным противником является правда. Так же началось правление Владимира Путина в России. Телеканал НТВ, который критиковал власть, был приобретен государственным концерном "Газпром" в 2001 году. Мы не согласны с тем, что Польша пошла по тому же пути, что и Россия, и Венгрия. Мы требуем экономической свободы для независимых СМИ", - сказано в обращении.



Одним из первых на демонстрации в Варшаве выступил программный директор телеканала TVN Эдвард Мищак: "Я пришел сюда не для того, чтобы защитить свое рабочее место, а чтобы самому решать, кнопку какого канала нажимать на домашнем пульте". Никто не будет указывать нам, что смотреть".



Перед собравшимися выступил и заместитель главного редактора популярного польского издания Gazeta Wyborcza Ярослав Курский. "Последние президентские выборы показали нам (…), что мы, все СМИ, должны быть солидарны друг с другом. Нет свободы без солидарности. Если мы будем солидарны, мы будем свободными, а если мы будем свободными, мы победим".

С 2015 года Польша опустилась в рейтинге свободы прессы с 18-го на 62-е место и оказалась ниже, чем Нигерия, Армения и Чили.