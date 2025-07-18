"Мы потерпим - лишь бы не было войны..." В России резко подорожало электричество и услуги ЖКХ

За первую неделю июля доля россиян, пожаловавшихся на заметный рост цен на услуги ЖКХ, подскочила сразу на треть, таковы данные фонда "Общественное мнение". А согласно опросу, проведенному финансовой онлайн-платформой Webbankir, почти каждый четвертый респондент уже хоть раз в жизни брал взаймы или даже кредит, чтобы оплатить вовремя коммунальные услуги.

Текст: проект "Окно"

В России за первую неделю июля подорожало почти всё – от хлеба до бензина. Причина – резкий рост тарифов на ЖКХ, в среднем на 12%, а в некоторых регионах – до 30%. Это резко ускорило инфляцию: по данным Росстата, она составила 0,79% — максимум с весны 2022 года. Сильнее всего выросли цены на маргарин, хлеб, масло, колбасы, водку, детское питание и бытовую технику. Бензин подорожал на 0,3%.

Индексация тарифов ЖКХ с 2015 до 2022 года в среднем по стране варьировалась от 3,3 до 8,3% каждый год и была приближена к инфляции, пишет "7х7 – Горизонтальная Россия". После начала полномасштабной войны в Украине рост цен на коммуналку стал доходить в отдельных регионах до 15-20% и выше. С 1 июля 2025 года средний рост тарифов составит 11,9%: от 8,6% (самого низкого) в Амурской области до 21,1% (самого высокого) в Пермском крае.

Кроме того, с 1 июля в России повысились тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. Их рост в среднем составит около 20%. Из-за этого, как прогнозируют эксперты, вырастут цены практически на всю промышленную продукцию. Увеличение стоимости электроэнергии больно ударит как по промышленным гигантам и строительной отрасли, так и по малому бизнесу, чья деятельность тоже чаще всего зависит от потребления электроэнергии, а в конечном счете отразится на ценах для рядовых покупателей.

Увеличение тарифов на электроэнергию, как объясняет "Коммерсант", связано с ростом сбытовой надбавки – одной из составляющих конечной цены киловатта электроэнергии. У 15 поставщиков сбытовые надбавки вырастут на 50%, у 33 – от 20% до 50%. Такое удорожание, в свою очередь, связано с высокой ключевой ставкой ЦБ, из-за которой у поставщиков электроэнергии растут затраты на обслуживание кредитов, а также с тем, что часть потребителей переходит к независимым поставщикам. Если увеличиваются производственные издержки, это приводит к росту потребительских цен.

Константин живет в Карелии, он делает бани и другие деревянные здания-модули для сельской местности. Его собственная работа – то, что он делает своими руками, от возросшей цены электричества не подорожает. А вот пиломатериалы, которые он закупает для свой продукции в Вологодской или Архангельской областях, подорожают обязательно, поскольку бревна распускаются на доски на электрических станках.

– Я закупаю доски большими партиями, хватает на два месяца. Моя сухая профилированная доска камерной сушки всегда дорожает сезонно, к лету – но зимой цена никогда не откатывает назад. Что-то приходится придумывать, – говорит он. – Сейчас экспериментирую с тем, чтобы продавать готовые бани, а не только под заказ. Я не думаю, что мой поставщик досок, крупный производитель в Вологде, сильно пострадает из-за роста цен на электричество. У него большая клиентская база, много постоянных маленьких клиентов, таких, как я. Он сам поднимет цены, его клиенты поднимут цены – в этой цепочке пострадает только последнее звено – покупатель конечного продукта.

Два года назад его самая ходовая четырехметровая баня стоила 275 тысяч рублей, а сейчас – 305 тысяч. Цена выросла на 11 процентов только за счет подорожания материала.

– Прежде чем закупить партии досок или печей, я, естественно, мониторю цены, и, если они подросли, то на своем сайте тоже подкручиваю ценник. Потому что я хочу за свою работу получить, допустим, те же 100 тысяч с одной бани, что и раньше. Ведь если у меня печка подорожала на 5 тысяч, а я цену на баню не подниму, значит, я заплачу эту разницу из своего кармана. И если доска подорожает даже на 2 тысячи за куб, а на большую баню нужно 3 куба или 4, то я потеряю 6 или 8 тысяч. Поэтому мы постоянно следим за ценой комплектующих и повышаем цену, – поясняет Константин.

Пострадают, считает он, и мелкие поставщики пиломатериалов: столкнувшись с более высокими ценами, какие-то их клиенты могут отложить стройку, кто-то откажется от своих планов или будет искать, где подешевле, и падение спроса для пилорамы или столярной мастерской может оказаться чувствительным.

До производства бань Константин работал в строительной отрасли – делал фасады, кровли, заборы для частных домов, занимался монтажом. Эта сфера тоже пострадает из-за неминуемого роста цен на материалы, считает он.

Рост цен на электроэнергию ударит и по сфере обслуживания, по ресторанам и кафе, использующих электрические печи, а также по всей пищевой промышленности, особенно по хлебопекарной и кондитерской, работающей на электрическом оборудовании. Цены на электроэнергию скажутся на всем, что связано с обработкой зерна и выпечкой, а также с приготовлением любой пищи на электрических печах.

Пострадает не только общепит – любая химчистка, обувная мастерская или парикмахерская: везде нужно освещение и отопление, везде работают электроприборы, говорит Марина, хозяйка маленького салона красоты в Петербурге. Она смотрит на повышение цен на электричество с ужасом, и варианта у нее всего два: или повышать цены, или экономить.

– Цены повышать больше нельзя, их и так уже пришлось повысить из-за инфляции, повысим еще – потеряем клиентов. Значит, надо придумывать что-то другое. Экономить – значит или сокращать длину рабочего дня, или количество рабочих дней. Наверное, можно сделать пятичасовой рабочий день, чтобы два дня экономить электричество, – рассуждает она. – То есть лучше, чтобы все мастера собирались в один день, чем каждый мастер по одному дню будет работать и жечь везде электричество, он же не может в полутьме с ножницами и феном стоять у своего кресла. Я не представляю ничего другого. Расширить клиентскую сеть быстро не получится, это затратное дело и долго.

Но поменять график работы тоже не просто – мастера очень консервативны.

– Я им предложу – они упадут в обморок и будут говорить: "Как же так? У нас никогда так не было". Но придется, ничего не поделаешь.

Сетевым организациям, не только салонам красоты, но и пекарням, цветочным магазинам, кафе и ресторанам не так тяжело, как владельцам отдельных точек: если они из 20 предприятий своей сети закроют одно, у них останется еще 19, ничего не случится. И из пяти точек одна закрытая – тоже не катастрофа, четыре остальные будут так же загружены, рассуждает Марина. Но и им придется как-то выходить из положения и выкручиваться, чтобы не влезть в убытки из-за непомерных цен на электричество.

В целом, по мнению экспертов, неуклонный и значительный рост тарифов на энергоносители и ЖКХ в России обусловлен совокупностью множества факторов, связанных с войной в Украине. Здесь и вызванное инфляцией, санкциями и уходом из РФ множества иностранных компаний удорожание и дефицит технологий, оборудования и комплектующих, используемых в ЖКХ, и падение доходов крупнейшийх ресурсодобывающих предприятий (по итогам 2024 года рейтинг убыточных российских компаний возглавил "Газпром" с показателем убытка в 583 миллиарда рублей, притом, что годом ранее он возглавлял список самых прибыльных компаний по версии Forbes). В том же списке причин – мобилизация, а также отъезд части трудоспособного населения из России, спровоцировавшие дефицит кадров в различных отраслях, включая ЖКХ, последовавший за этим рост зарплат и, соответственно, расходов предприятий жилищно-коммунальной сферы, а также усложнение и удорожание логистики и перераспределение государственных ресурсов в пользу расходов, связанных с войной и военной промышленностью в ущерб другим – в частности, модернизации ЖКХ.

Экономист Владимир Грязневич говорит, что российская экономика растет слабо, расходы увеличиваются, доходы падают, и государству нужно находить новые источники поступления денег, чтобы компенсировать издержки:

– Особенно это важно для жизнеобеспечивающих отраслей, к которым относятся естественные монополии: производители воды, газа, электричества, коммунальных услуг. Власть ещё с 1990-х годов решила, что бизнес стерпит всё. Поэтому разницу между более или менее экономически обоснованным тарифом и тарифами для населения перекладывают на бизнес – не только на промышленность, а на весь бизнес вообще, – объясняет Грязневич.

Тарифы ЖКХ подразделяются на четыре категории потребителей: для населения, коммунальных служб, промышленности и малых предприятий, при этом больше всего они увеличиваются, как правило, для промышленности. То есть тарифы для бизнеса всегда существенно больше, чем тарифы для населения.

– Это особенно заметно перед выборами, когда нельзя злить население – как ни странно, несмотря на то, что выборами они управляют, как хотят, но все равно опасаются недовольства людей и поэтому тарифы не повышают. А у нас в следующем году выборы, как известно. А тарифы растут не только на электроэнергию, а на все – на воду, на водоснабжение, водоотведение, и загибающийся "Газпром" пролоббировал сильное увеличение своих тарифов для всех. Даже для населения резко повышают тарифы, но больше всего, как всегда, отдувается промышленность, – говорит экономист.

После начала войны с Украиной тарифы повышали не слишком, "чтобы не злить народ", был некий предел, установленный правительством: тарифы на услуги энергообеспечивающих монополий не должны были повышаться более чем на 6% в год. Но инфляция выросла, и в результате накопилась разница между реальными затратами энергоснабжающих организаций и тарифом. По словам Грязневича, монополии действительно терпят существенные убытки.

– Я сейчас как раз занимаюсь анализом доклада по отношению к аналогичному периоду 2024 года. По официальным данным Петростата, убыток за прошедший год у этих организаций уменьшился, правда, на 60% упала и прибыль. А в обеспечении электроэнергии убыток вырос на 56%. Прибыль сократилась на 14%. Большие затраты – это общая болезнь всех монополий, которые отличаются от нормального бизнеса неэффективным управлением. Это закон, общий во всем мире – монополии очень плохо работают по сравнению с компаниями, которые борются за потребителя на рынке, – объясняет Грязневич.

Основные затраты энергетиков идут на базовое сырьё: крупные электростанции работают на газе, мелкие на мазуте или дизельном топливе. Самая дешёвая электроэнергия вырабатывается на гидроэлектростанциях, на втором месте атомные и газовые станции, мазут и дизель в разы дороже. Но в итоге стоимость электроэнергии усредняется, поскольку предприятия покупают ее не на электростанциях, а на оптовом рынке. Издержки растут у всех, включая монополии. Дефицит кадров вызывает рост зарплат, оборудование изнашивается, нужны новые запчасти, сименсовские турбины, поставка которых из-за санкций стала гораздо сложнее и дороже, поскольку закупать их приходится параллельным импортом. Современное оборудование, помимо металиических запчастей, нуждается в обновлении программного обеспечения, что также сегодня существенно затруднено. Издержки действительно растут у всех.

Но главная проблема, по мнению Грязневича – это ставка Центробанка, которая "просто рушит всю экономику", на втором месте – дефицит кадров, неизбежно следующий за ним рост зарплат, и только на третьем – удорожание электроэнергии, которая, наряду с газом, очень важна для металлургов.

– Если верить Чемезову (Сергей Чемезов – генеральный директор корпорации "Ростех", председатель «Союза машиностроителей России" – "Окно"), даже многие военные предприятия уже в убытках и на грани банкротства. Судя по нашим исследованиям, это правда, и рост издержек из-за электроэнергии дополнительно ухудшает их положение. Раньше их спасали дотациями, субсидированием процентных ставок по кредитам. Сейчас Силуанов, министр финансов, лоббирует сокращение дотаций даже военным предприятиям, денег у государства всё меньше, так что начинают сокращать даже военные программы субсидирования, – говорит он.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования по итогам первого квартала 2025 года объявил о переходе гражданских отраслей к рецессии, то есть о падении объемов производства, показав в качестве примера, что автопром по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизил обороты больше всех остальных отраслей промышленности в Петербурге: темп роста сократился на 36 процентных пунктов. Если раньше он был лидером роста в экономике города, то сейчас он перестал им быть, и похоже, что темп все снижается и скоро достигнет нуля.

Повышение цен на электроэнергию в первую очередь скажется на металлургии, которая потребляет ее больше всего, и на машиностроении, которому нужен металл.

– Доля затрат на электроэнергию у них больше, чем у других отраслей, – объясняет Грязневич. – И автомобили, и станки, любая, даже военная продукция, любое оборудование, металлические конструкции, которые выпускают для строительства, все это подорожает. Правда, у строителей главная проблема – отмена льготной ипотеки, которая обрушила весь рынок. Но если стройматериалы подорожают, то, конечно, подорожает и жилье. Мало того, что народ стал меньше покупать квартир из-за отмены льготной ипотеки, так ещё и издержки растут, как сумасшедшие. Убыток у строителей за период с января по май 2025 года вырос в три раза, а прибыль сократилась вдвое.

Между тем Генпрокуратура РФ после жалоб от граждан и материалов в СМИ проверит правомерность роста тарифов ЖКХ в регионах. Как отметили в ведомстве, увеличение платежей вызвало широкий общественный резонанс. В Новосибирске три депутаты фракции КПРФ в областном парламенте Роман Яковлев, Яков Новоселов и Владимир Анисимов обратились в прокуратурус требованием проверить законность индексации тарифов ЖКХ в Новосибирской области, вступившая в силу с начала июля и совпавшая с чередой коммунальных аварий.

Стоимость коммунальных услуг будет дорожать и дальше. По подсчетам "7х7", к 2028 году, согласно прогнозируемым данным Минэкономразвития, россияне будут платить за газ на 81% больше, чем до начала войны в Украине.

Между тем вот как реагируют россияне в своих комментариях под постами во "Вконтакте" о повышении тарифов ЖКХ:

Милена Крымская

Ну и что дальше? С каких пор 4 тысячи это много? тем более на фоне повышения и индексации зп

Ирина Семенова

Милена, у кого повышение? Пенсию прибавили на 9,2, а реальная инфляция под 20 процентов! Хотят всех пенсов на улицу отправить, кто ещё жив. Не заплачу я ЖКХ, ну нечем, на меня на суд и на улицу отправят, на теплотрассе доживать. Вот что заработала за 37 лет стажа официального, а если неофициальный посчитать, что в 90, так больше 40 лет

Димка Данилов

Не знаю у кого и какая часть, я почти всю отдаю. Пару тыщ остаётся на пожрать.

Иг Тхт

А народ терпит, сколько не напиши- будут платить или судебные приставы придут и опишут имущество… я не понимаю, как считают повышение на сколько % поднять плату за услуги. Например, проезд в ЖД транспорте в Ярославской области дороже всех, чем в вокруг областях. Почему так?

Александр Захаров

Платежки бешеные что и цены в магазинах, а зарплаты смешные и слезные! Всё по ГОСТу!

Павел Шашуров

А что , не понимаю , ждёт народ от единоросов и всех других думцев ? Строй у нас антисоциалистический, так сказать развивающийся капитализм! Олигархи и депутаты с министрами всех уровней богатеют,вместе с ними владельцы крупных компаний предприятий!!!

Доход от народных ресурсов оседает на счетах олигархов и т.п.

Ну , а народ тоже занят , садит картошку,если есть земля и здоровье , собирает гуманитарную помощь на СВО , и участвует в ней . Зато свобода , а оплата ЖКХ ..... ничего личного , бизнес.....

Лилия Ярославская

Так голосуйте дальше за ЕР или не ходите на выборы, что одно и то же, зато есть возможность пожаловаться. Странный народ...

Владимир Нудьга

Путин ты чем думаешь?сколько можно грабить народ?или ты лтшился ума? Тагда уходи с президенства

Сергей Кухта

А почему царь повысил возраст выхода на пенсию? Потому что россияне внезапно помолодели? И можно заставить их работать до 95 лет?

Татьяна Михайлова

С 1 июля не только тарифы , продукты снова повысились ! Татарстан 22% ЖКХ повышение , самая худшая партейка единоросов, как же все надоело !

Александра Ковалева

Референдум нужен о недоверии власти.Сколько можно это терпеть

Галина Шмелева

Ох.начнется скоро п..дец народ взорвётся...

Юрий Ильницкий

Когда же вы нажретесь? Твари ненасытные.

Владимир Исаев

родной ты наш - мы с пониманием - мы потерпим - лишь бы не было войны...







