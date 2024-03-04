"Мы решили не ходить": послы ЕС отказались от встречи с Лавровым

Послы стран Евросоюза в Москве отказались от предложенной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил сам Лавров. В представительстве Евросоюза изданию РБК заявили, что отказ был вызван низким уровнем доверия к российскому МИД.

Сергей Лавров рассказал, что встреча с европейскими дипломатами должна была быть посвящена предстоящим президентским выборам в России. Однако, по словам Лаврова, за два дня до назначенного мероприятия в МИД получили сообщение о том, что послы на встречу не придут.

"Что вы думаете? За два дня до назначенного мероприятия, до встречи нам прислали ноту: "Мы решили не ходить". Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?" - сказал Лавров на дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.

Министр также уточнил, что на встрече хотел обсудить с послами накопившуюся у МИД информацию о том, что посольства стран Евросоюза в Москве сами "готовятся" к президентским выборам — в частности, что они якобы намерены поддерживать российскую "несистемную оппозицию" и использовать некие "механизмы вмешательства". Лавров заявил, что собирался предостеречь иностранных дипломатов от таких действий, но те отказались присутствовать.

В постоянном представительстве Евросоюза в России изданию РБК подтвердили, что российский МИД приглашал европейских послов на мероприятие, но отказ был вызван "крайне низким уровнем доверия" и отсутствием в приглашении предложений по повестке дня.

"Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что речь шла о том, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отклонив приглашение", - добавили в ведомстве.