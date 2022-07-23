«Мы столкнулись с массовым бегством российких солдат!» | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Американские Хаймерсы громят военные российские склады по всему Донбассу, армия Шойгу обстреливает крылатыми ракетами украинские города: война в режиме онлайн продолжается. Когда ждать контрнаступления ВСУ?

• Украина и Россия подписали соглашение об экспорте зерна — но не напрямую, а через Турцию и ООН. Кому больше выгодна сделка: Москве, Киеву или производителям зерна?

• Россия сокращает поставки газа Европу и требует от партнеров запустить «Северный поток-2». Запад готовится к холодной зиме и не намерен играть по правилам Москвы. Сумеет ли Путин с помощью газового оружия заставить НАТО и Америку отказаться от военной помощи Украине?

• Зачем приехал в Тегеран президент России? Чем ему могут помочь духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и попавший под американские санкции президент Ибрагим Раиси?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом Олегом Ждановым, политиком Владимиром Миловым и экономистом Михаилом Крутихиным.