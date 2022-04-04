"Мы все будем прокляты". Российские блогеры об убийствах в Буче

После нескольких недель осады и обстрелов российская армия отошла из-под Киева, так и не сумев его взять. Но радость украинцев была недолгой: войдя в освобожденные пригороды своей столицы, украинские войска обнаружили на улицах десятки трупов гражданских лиц. Некоторые из них – со связанными руками и следами пыток (осторожно, страшные фотографии). Масштаб катастрофы ещё только предстоит оценить, но её уже сравнивают с резней в боснийской Сребренице, которую устроила армия Республики Сербской.

Произошедшее шокировало весь мир, включая и русских блогеров, как тех, кто уехал, так и тех, кто остаётся в России, но получает независимую информацию.

Георгий Яхая

По мере того, как украинские войска освобождают от российско-фашистских оккупантов города вокруг Киева, становится видны масштабы военных преступлений российско-фашистских оккупантов.

Последние дни веть наводнили фотографии и видео с трупами российских оккупантов, у которых в карманах находят золотые украшения, и или упакованными в рулоны краденными коврами.

Теперь становится известно, что вышедшие из под Киева и выжившие российские оккупанты штурмуют почтовые сервисы, чтоб экспрес почтой отправить награбленное добро своим семьям в России.

Это скриншот с видео разбитой колоны российской техники, которую сожгли украинские танки в прямом бою. Один сожженый Урал был набит краденными стиральными машинами.

Но самое главное не то, что российские оккупанты мародеры, это всем известный факт. Вот фото из освобожденной на днях Бучи, по словам украинских солдат весь город усеян трупами расстрелянных мирных жителей. Но одном из фото видно место, где российско-фашистские оккупанты расстреливали сваченных украинцев. Видно что у них руки связаны за спиной, и так и их расстреливали российские каратели.

Уверен, что все эти факты найдут отражение в решении военного трибунала в Гааге, на скамье подсудимых которого окажется высшее руководство России и непосредственные исполнители таких военных преступлений.

ЮВ

Казалось бы давно перегорел эмоционально и превратился в циничную сволочь, но вчера я увидел кадры из Бучи…

Я не знаю, что сказать. Это больше чем чудовищно

Рустем Адагамов

Из оставленной российскими военными Бучи сообщают, что в городе на улицах много убитых местных жителей. В одном из дворов нашли семь трупов мужчин с замотанными одеждой головами, у некоторых связаны руки.

Это уже не мародерство, это просто пи*дец.

КО

Расстрелянные мирные жители в Буче, мужчины и женщины со связанными за спиной руками - что это? Этот варварство для чего? От чего оно и кого "освободит"?

Ужасные кадры, отвратительное зверство жестоких людей.

Иван Бабицкий

Почитал об ужасах, обнаружившихся после ухода российских войск из-под Киева. Смотреть не стал.

На ум приходит только известная сцена возвращения чеченцев в разорённый солдатами аул из «Хаджи-Мурата». Да это и есть новая Чечня. Единственное, что эти люди могут повторить.

И сколько раз я слышал про путинских, что ворюги лучше кровопийц…

Анастасия Фазулина

Трупы, трупы,трупы, трупы, трупы...

Как жить после того что случилось в Буче, Мариуполе и других городах, куда пришли мои соотечественники "освободители".

Это кромешный ужас.

Трупы, везде трупы. Женщины, дети, мужчины. Трупы, нескончаемые трупы. У каждого из них была жизнь, планы, воспоминания. Вы пришли и уничтожили это всё. Это невозможно забыть. Каждый день я читаю в ленте по несколько сообщений от своих знакомых, как погибли их друзья. Как их забрала эта жуткая война. Война, которую развязал не только путин, но и народ россии. Да, я сама ох@ела, когда посмотрела на реакцию большинства россиян на зверства в Украине. Я думала, была уверена, что нормальных людей больше. Я глубоко ошибалась.

Невыносимо.

Константин Сонин

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Эти кадры сейчас видит весь мир. Казненные мирные жители в городе Буча рядом с Киевом, со связанными руками. Они убиты российскими солдатами, которые оккупировали город в течение нескольких недель войны.

Ksenia Yudaeva, Maxim Oreshkin, Алексей Кудрин - вы работаете на преступников. Даже если Путин, Шойгу, Лавров, Герасимов, Матвеенко, Песков и прочие уйдут от справедливого суда и виселицы, эти кадры никто и никогда не сможет развидеть.

Расстреляные мирные жители будут сопровождать слово "Путин" в любом учебнике истории и в любой биографии; в любой истории России это будет черная, черная страница. Но дело обстоит ещё хуже - эта свора совершит ещё много преступлений, прежде чем этому будет положен конец. Но в них можно не участвовать.

И не надо бояться. Я знаю, что такое страх быть арестованным, но, честно говоря, даже арест вам реально не угрожает. Но пусть угрожает. Пусть могут арестовать. Неужели не страшнее оказаться рядом с этими фотографиями?

Илья Клишин

Я понимаю, что люди с промытыми пропагандой мозгами будут говорить, что «это они сами своих», «это все фотошоп», «это все актёры». Мне такое говорили, например, на фото замученных беларусов с Окрестина. Боюсь, в иных обстоятельствах они бы такое и про фото из Аушвица могли сказать.

Но тем не менее надо этим людям показывать чудовищные фотографии из Бучи и других городов Киевской области.

Дмитрий Колезев

Мертвые тела людей в гражданской одежде со связанными за спиной руками. Люди в такой же гражданской одежде в братской могиле, едва присыпанные песком. Тела гражданских, лежащих на улицах. Некоторые тела пытались сжечь. Кажется, некоторых смерть застала случайно: один мужчина ехал на велосипеде и упал замертво рядом с ним.

Эти кадры из городов Мотыжин и Буча, последний находится всего в 20 километрах от центра Киева. Это пригород Киева, европейской столицы. С начала марта он находился под контролем российских войск, а к 1 апреля они спешно вышли оттуда после российского приказа о «кардинальном сокращении военной активности». И тогда появились страшные фотографии убитых людей со связанными руками. Они в том числе сделаны журналистами France Press и Reuters.

Украинский журналист Дмитрий Комаров в своем видео со ссылкой на разговоры с местными предполагает, что расстреливали мужчин возраста 18-60. По его словам, людей убивали выстрелом в затылок. Об этом же в интервью AFP заявил мэр Бучи Анатолий Федорук. По его словам, в братской могиле похоронено около 280 человек (неизвестно, сколько из них мирных жителей). Конечно, понадобится полноценное расследование, чтобы установить картину происходившего. Какие-то гражданские люди погибли от осколков, какие-то подорвались на минах. Они тоже жертвы войны, которую начала Россия. Но одно дело — случайные жертвы, а другое — расстрелянные без суда и следствия со связанными руками.

Минобороны России пока эти заявления и кадры не комментировали.

Что скажет российская пропаганда? Объявит фотографии фальшивыми, а близкие к RT «разоблачители фейков» (те самые, которые говорили, что съемка в Мариупольском роддоме была постановочной) будут утверждать, что на снимках — актеры, которых попросили временно полежать с завязанными руками?.. Но фотографии тел в братской могиле не подделать. Фотографии трупов в колодцах не подделать. Наверное, скажут, что это украинцы сами расстреляли тех, кто сотрудничал с оккупационной администрацией? Спишут на «зверства националистов»?

Много россиян в это поверят. Как показали недели войны, сторонники «спецоперации» часто отсекают информацию, которая не укладывается в их картину мира о героической русской армии, защищающей украинцев от фашизма. Они готовы поверить в любые, подчас довольно нелепые и скороспелые объяснения, которые предлагает российская пропаганда. Но все же на кого-то эти шокирующие кадры подействуют. Поэтому важно, чтобы люди их увидели.

Остальной мир объяснениями российской пропаганды, конечно, не удовлетворится. Кадры из Бучи в очередной раз изменят отношение к войне, к России и к Путину. Хотя казалось бы — куда уже хуже?.. Но дна здесь нет. Вероятно, топоним Буча теперь войдет в историю как место преступления против человечности. Даже если в будущем будут обнаружены другие, еще более страшные свидетельства, все равно Буча как первый пример теперь в истории. Расстрелы гражданских лиц со связанными руками нельзя оправдать ничем.

Ясно, что не все военнослужащие расстреливали мирных жителей, но на всех участниках войны теперь лежит печать преступления. Теперь о каждом, кому буду вручать медаль или орден за войну в Украине, да и кто просто вернется оттуда, мы будем думать: «А он был в Буче? Он — стрелял?..».

Хуже того, печать Бучи теперь на всех гражданах России.

Поэтому хочется увидеть справедливый и честный суд на теми, кто отдавал преступные приказы и кто исполнял их. Если такой суд когда-нибудь сможет провести сама Россия, это способно спасти нас как нацию. Ведь пока не будут найдены и осуждены конкретные преступники, от мелких до самого крупного, коллективная вина будет разъедать всех нас.

Людмила Петрановская

То, что на что сейчас смотрит в ужасе весь мир, эти кадры из освобождённых пригородов Киева - карательная акция. Это слишком систематично, слишком демонстративно, чтобы быть эксцессом исполнителя, даже со всеми поправками на изменённое состояние военных.

Это высказывание.

Хотите обратно свои города? Вот что вы там найдете.

Не встречали нас с цветами? Встречайте "своих" с простреленной головой.

Мечтали, чтобы мы ушли и "все это закончилось"? Ну, вот, закончилось для многих все вообще.

Празднуете отвод наших войск? Вот вам "праздник".

Ещё, по факту, это послание ко всем, кто одобряет и поддерживает. Если вы и после этих кадров "за", и "в целом с пониманием относитесь", то будем вместе уже до конца. Не соскочить теперь.

Юлия Ауг

Мне интересно, как поддерживальщики и сторонники будут у себя в голове оправдывать все, что произошло в Буче? Как?

Как это сделают пропагандисты, я примерно представляю, я сейчас не о них.

Я о тех, кто думает, что все неоднозначно и Россия за мир.

Пропагандисты, разумеется, обвиняют украинские и западные СМИ во лжи и выдают сразу несколько альтернативных версий.

ВМ

Резюме синхронно опубликованных версий телеграм-каналов о происшедшем в Буче.

1) Это все фейк, там все живые и поднимают руки, на видео видно

2) После отхода российских войск ВСУ подвергли город обстрелу – отсюда и жертвы

3) Киевские власти сами выпустили заключенных из тюрем и выдали оружие всем подряд – на что они после этого вообще рассчитывали?

Это очень важно – не навязывать читателю какую-то одну версию и сохранять пространство для выбора.

КА

Как бы объяснить товарищам, что позиция #вывсеврети с пятью разными способами оправдания не очень помогает, а скорее позорит. Боинг, испанский диспетчер, самолёт с трупами и тд - все же всё помнят.

После Бучи многие пишут о том, что в происходящей сейчас в Украине бойне виноват не только Путин: лежащих на улицах пригорода гражданских убивал не он лично.

Марат Гельман

Это уже не Путин. Зверства - это уже личное преступление каждого военного. С каждым днём войны люди все больше теряют человеческий облик.

Надо остановиться. Эй, вы понимаете что при любом исходе эти люди вернутся в Россию уже с вкусом крови беззащитного человека, с уверенностью что им можно все, что им все должно принадлежать.

Они прийдут в школы рассказывать о своих подвигах вашим детям.

РА

Тут еще вот, что важно понимать: каратели в Буче - случайная выборка... Командир полка перед строем не делал специального объявления... Дескать, кто хочет поубивать мирных жителей, два шага вперед... Конечно, можно предположить, что в одно время в одном месте случайно собралась команда извергов и палачей... Но в такое довольно сложно поверить, правда? Выводы напрашиваются страшные...

АА

Весь день вчера читала и смотрела на страшные кадры из Бучи и других городов…

Прочитала про семью старосты села Мотыжин…

Нет, это не просто военные преступления. Не глядя бомбить и пускать ракеты в жилые дома - это военные преступления. Они не знают своих потенциальных жертв и не знают, будут ли они.

А вот так, видя людей в лицо, связывать им руки и стрелять в затылок - это просто убийства, массовые убийства. И эти конкретные ужасные дела переадресовать Путину у этих «военных» не выйдет.

Путин виноват во многом, в стравливание и растлении огромного народа, в начале этого ужаса, но не он лично приказал убить Ольгу Сухенко, ее мужа и сына, человека на велосипеде и вот тех других у дороги и во дворах со связанными руками.

Тем же телевизороголовым, которые тут же на автомате в ответ начали писать, что это сами украинцы их убили, отвечу - нет. И дело даже не в отсутствии мотива и идиотичности этого предположения. Я, к сожалению, видела фотографии. Эти бедные люди уже какое-то время так лежат, скорее всего лежали так, когда там были войска РФ вместе с бл*дскими пропагандистами, вместе с бывшим всехним приятелем Васюниным…

И хватит уже о том, простят ли нас украинцы. Нет, скорее всего. Есть грань, когда прощение невозможно.

Давайте лучше каждый займётся конкретным делом - попытается распропагандировать хоть одного человека. Ей богу, это полезнее всех этих геополитических стенаний о прощении.

И нет у меня больше слов об этом…

Много написано хороших стихов о том, как мужественно сопротивляться убийцам - захватчикам, но наши чувства («обычных мирных немцев») редко описывали, о таком предпочитали забывать…

Я постараюсь это не забыть. И это надо зафиксировать и описать…

ГА

Сегодня 3 апреля- годовщина теракта в петербургском метро. Помню, как у нас в музее мы проводили презентацию книги. Как приеали журналисты, как потом они уехали - буквально за десятки минут до взрыва..как появились видео в сети - искалеченного вагона, мертвых и раненых на платформе "Технологический институт".

Я потом много писала о жертвах, раненых, их родных. Встречалась, помогала чем могла.

Недавно в соцсети в вконтакте мне написала одна женщина, с которой мы познакомились в НИИ скорой помоши, когда она ухаживала за тяжело раненной в том вагоне матерью. Ныне эта женщина поддерживает войну, о чем весьма в жесткой форме мне напомнила. На вопрос о тысячах погибших мирных жителях Украины она ответила, чиобы я "адресовала этот вопрос матерям Донбасса", а на вопрос о уместности подобной мести я ответа, конечно, не получила.

И на вопрос о кровопролитии. Получила только ответ, что Россия сама себя защищает.

Нечего сказать

Чувствую гулкую пустоту

3 апреля, светлая память погибшим

Сил все пережить живым

И разума

Сергей Медведев

И глядя на фото из Ирпеня и Бучи, ты понимаешь, что это те же люди, что пытают в колониях, СИЗО, на допросах, те же связанные за спиной руки, та же культура насилия и безнаказанности. Это Россия, это норма, тут так принято.

И еще я думаю, что если бы десятилетия назад фотографы зашли в афганский кишлак или чеченский аул, оставленный советскими и российскими войсками, то увидели бы примерно то же самое, просто тогда не было смартфонов и соцсетей.

Алик Кох

Прошло тридцать восемь дней войны.

Российская армия отступила от Киева. Что же мы увидели в тех местах, где еще вчера стояли войска оккупантов? Разрушенные здания? Этим никого не удивишь... Разбитую и брошенную технику? Эка невидаль... Такого мы уже довольно насмотрелись. Трупы российских солдат? Тоже интернет забит ими...

Но вот что новое. Приготовьтесь. Нужно взять паузу, перевести дыхание. Сейчас я буду спокойным и бесстрастным. Иначе я опять сорвусь на крик. Итак.

Буча. Вдоль улицы, через каждые 10 - 20 метров - трупы мужчин в гражданской одежде, у некоторых за спиной связаны руки. Вокруг голов намотана их же одежда. Все застрелены выстрелами в голову.

Трупов много. Они везде. В Буче их пока еще не посчитали. Но в Ирпене уже посчитали: около 300 человек. Это не фантазии. В интернете уже выложены видео с места событий. Любуйтесь. Как там говорит Конашенков? Удары высокоточным оружием исключительно по военной инфраструктуре?

Да. Это правда. Если стрелять человеку в затылок с десяти сантиметров, то точнее не бывает. Самое, что ни на есть высокоточное оружие. А любой украинский мужчина - это конечно объект военной инфраструктуры. Тут нет сомнений.

Когда в июне 1941 года Советы бежали из Львова, то они тоже расстреляли всех, кто был в тюрьме НКВД к этому моменту. И так они делали в тюрьмах по всей Украине, убегая - расстреливали задержанных. Ну а как иначе? Враги ж народа...Что их, выпускать, что ли?

Сталинские палачи знали, что если человеку стрелять в голову, то бывает очень много крови. К тому же из головы вылетают куски черепа и мозга. И если расстреливать приходится много, то хочешь - не хочешь, а весь испачкаешься в крови и мозгах.

Некоторые одевали огромные краги и кожаные фартуки. Другие расстреливали вдвоем, один стрелял, а другой в этот момент давал жертве пинка: таким образом удавалось избежать попадания крови и мозгов на мундир. И тот оставался незапятнанным. Потом на это мундир вешали ордена и медали за тяжелый ратный труд...

С тех пор прогресс не стоял на месте. И вот, спешите ознакомится, великолепный лайфхак: как расстреливать и не запачкаться. Нужно намотать на голову жертве какое-нибудь тряпье и стрелять сквозь него. Можно его же рубаху или куртку. Тогда кровь не брызгает и куски черепа и мозга остаются в тряпье.

Я достаточно ясно все объяснил? Теперь понятно что это такое? Вот... Ничего не поменялось со сталинских времен. Ни-че-го. Это просто звери. Они убивали людей просто так. То есть можно было убить, а можно оставить жить. Какая тебе разница, ты же все равно уже уходишь? Но нет, уходя надо убить. Успеть убить. Зачем? А как иначе? Раз можно убить - почему не убить?

Традиция Катынского расстрела жива и продолжается в верных сынах России... Я не знаю, как это все объяснить? Вот эту бессмысленность убийства? Какой в этом смысл?

Вот сидит человек. Он же не подпрыгнет и не станет без всякой цели копать яму или долбить бетон, верно? Ему как минимум должно быть лень. Зачем делать , если можно не делать? Значит если он это делает в этом есть какой-то смысл! Или это, хотя бы, должно доставлять удовольствие.

И вот я силюсь понять: какой смысл в этих убийствах? Силюсь понять - и не понимаю. Остается одно: это доставляет удовольствие... Но это же не один садист сорвался с цепи! Он просто физически не мог успеть убить столько людей! Значит это была массовая акция. В этом участвовали многие...

И теперь Песков нам расскажет, что все это фейки и это украинцы подбросили трупы: сами их где-то настреляли ("бендеровцы" - они такие!), а на бедных россиян все сваливают... А Конашенков опять заведет свою волынку про высокоточное оружие и исключительно военные объекты...

Так и про Катынский расстрел тоже долгое время говорили, что это немцы расстреляли столько народу. И здесь тоже преемственность традиций наблюдается...

А правда проста и понятна: они расстреливали людей второпях, быстро, в последний момент. И бросили их прямо там где убили, на улицах городов, которые они спешно покидали. Они даже не пытались скрыть своего преступления. Боюсь, что они даже не подозревают, что они преступники.

Вполне может статься, что они даже не знают, что убивать людей - это грех. Ну, а как? Кто им должен был это объяснить?

Матери? В перехватах телефонных разговоров мы уже слышали этих матерей. Они матерятся как сапожники, и ржут, когда сыновья рассказывают им как они мародерствуют и убивают.

Учителя в школе? Они все больше про "можем повторить" им вдалбливают в головы и про "борьбу с нацистами", в которой все средства хороши...

Батюшки в церкви? Ну это я лишку дал, самому смешно...

Боюсь, что в России даже уже и некому обьяснить, что убивать - грех... Никто нынче и не возьмется это сказать. На смех подымут... Наверное, в России есть люди, которые так думают. Но они скрывают эти свои мысли. Потому, что это антигосударственные мысли. Такие же как мысль "миру - мир" или "нет войне"...

В сущности, путинские россияне - добрый народ. Веселый, компанейский, незлобливый. Но как насмотришься таких картин как в Буче и Ирпене, (а до этого в Самашках или Алеппо) то начинаешь думать: а что с этим всем теперь делать?

Остались ли там еще хотя бы библейские десять праведников? Ради десяти праведников Господь обещал пощадить Содом и Гоморру... Но не нашлось там десяти праведников... А в России? Есть ли они? Кто выступит с проповедью "не убий" в этой поголовно крещенной в православие стране? Даже и не знаю, найдется ли такие смельчаки... Или безумцы?

Легкость, с которой люди идут на убийство себе подобных, меня ошеломляет. И все как-то у них получается стройно и незатейливо: а сколько, мол, можно было все это терпеть? Нас приперли к стенке! "Подлётное время", "инфраструктура НАТО", "нацисты", "а почему вы молчали восемь лет"...

И давай убивать! Скрутят мужику руки за спиной скотчем, намотают рубаху на голову и тюкают из калаша, одиночными. А через десять метров следующего. И так пока командир не крикнет: "Ну, хватит! Времени уже нет, поехали!"

Уроженка Украины, тетя Валя Матвиенко, тут давеча заявила, что война, пардон, спецоперация началась потому, что Украина напала на Россию... Прямо так и сказала. Слово в слово. Ей, наверное, будет радостно узнать, что сегодня как раз впервые дорогие россияне бомбили ее родину - Шепетовку...

Она, наверное, испытала такое же удовольствие, какое испытал несколько дней назад руководящий этой войной генерал Рудской, отдавая приказ стрелять по Николаеву, в котором он родился и провел свое детство...

Вы знаете, я так много узнал про людей за этот месяц, что мне надо как-то все это осознать. Я по наивности думал, что разменяв седьмой десяток, я уже не смогу чему-то по-настоящему удивиться. Ан, нет... Россияне меня в этот раз удивили... По-настоящему.

Нет, нет! Я твердо уверен, что нельзя даже на секунду допустить мысль, о том, чтобы эти гаврики остались безнаказанными. Потому, что правда должна победить.

А поскольку наше дело правое, то враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Блогеры пытаются разобраться в причинах, по которым это могло произойти.

Аббас Галлямов

То, что мы увидели вчера в Буче, могло быть спонтанным насилием мстящих за своё позорное поражение российских солдат и младших офицеров. Но это мог быть и централизованный приказ руководителей «партии войны», пытающихся максимально осложнить и, по возможности, сорвать ведущиеся переговоры.

На уровне эмоций хочется верить во второе - чтобы не думать, что российские граждане массово способны на столь эпические зверства, - но разум говорит, что лучше бы это было первым: наличие в отечественном руководстве столь радикально настроенной «партии войны» способно надолго застопорить переговорный процесс.

А ещё можно было бы предположить, что это попытка Путина сплотить российский правящий класс, повязав его кровью. Но тут есть некоторая нестыковка: если он настроен подобным образом, то зачем тогда вообще дал старт переговорному процессу? Впрочем, возможно он мечется: вчера - переговоры, сегодня - кровопролитие.

А ещё это может быть попыткой российского президента спасти свой стремительно тускнеющий имидж. Раз уж не удалось впечатлить россиян победами, то хотя бы шокировать их кровью - в надежде на то, что кровавого мясника они не посмеют назвать слабакам.

Александр Эткинд

украинские друзья ишут специальные причины для произошедшего в Буче, может там зондеркоманда работала.

а я думаю, они это везде найдут, в каждом освобождённом городе. мы еще много раз увидим те же фото, те же сцены. и никакой особой ненависти за этим нет: обычная. у русских солдат так заведено, принято, это по понятиям. убийцы прошли дедовщину, они теперь деды. в казарме у насилия все же есть границы, на войне нет.

расследовать военные преступления нужно в деталях, и местные причины могут быть разными. но когда военные действия перейдут на территорию России, мы увидим все то же. русские солдаты будут так же убивать, насиловать, пытать и красть.

репертуар этих действий невелик, и причина одна: организация российской армии, образования и самой власти. эти институты должны быть осуждены, расчленены, уничтожены. все надо будет начинать с ноля.

ДД

МНЕ ТОЛЬКО ЧТО НАПИСАЛ ЧИТАТЕЛЬ ИЗ УКРАИНЫ:

"Вся ваша русскся культура - ложь".

Вся не вся, но в огромной мере. Среди всей мути и херни русской литературы особенно выделяется одна знаменитая - о "всемирной отзывчивости русской души". Особенно забавно, что это писал джентльмен, призывавший царя начать войну с турками за захват Константинополя и проливов.

Я когда-то об этом написал заметку "О ваших и наших слезинках". Для Достоевского рыдания над "слезинкой замученного ребенка" относятся к "нашему" ребенку, потому что вместе с тем он призывает к захватнической войне с Турцией, то есть к рекам крови и океанам детских слез. Но, очевидно, слезы турецких (а также польских и прочих "не наших") детей - не считаются.

Вот такая "всемирная отзывчивость" и "всепримирение".

Владислав Иноземцев

Похоже, что Ирпень и Буча становятся новой Сребреницей. И российскому руководству от этого никогда не отмыться. Гаага, судя по всему, теперь неизбежна…

АМ

Путин:

2011 — вор

2014 — война

2020 — убийца

2022 — геноцид

Некоторые считают, что резня в Буче отрезала Путину дорогу к отступлению и дальше последуют еще более страшные преступления.

ВИ

После того, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле у путина вообще нет никаких хороших и даже хотя бы лично безопасных для него вариантов будущего. Даже военная победа уже не поможет, потому что всё. Перейдена настоящая "красная черта".

Ну, т.е., можно устроить тут филиал ада, обмотанный колючей проволокой и ощетиниться старыми советскими ракетами, периодически выкрикивая "не тронь меня, я психический", требуя под это каких-то уступок, но это решение тоже короткое, без перспективы, потому что экономика рушится на глазах.

Все это сильно повышает вероятность попытки "быстро победить" с применением ЯО. Ну или, хотя бы, громко хлопнуть дверью напоследок.

P.S. Самое плохое, что может произойти (хотя и маловероятно) так это признание путина "стороной переговоров" и попытки с ним договариваться. "Реалполитик", "перезагрузки", вот это всё дерьмо. Вот это будет катастрофа страшнее ядерной войны.

Часто повторяется мысль о том, что ни на какое примирение и прощение от украинцев после этого рассчитывать невозможно.

ЭМ

Заставила себя посмотреть фото и видео из Бучи и Ирпеня. Страшные кадры. Мертвые люди - большинство в гражданской одежде - лежат вдоль улиц. Кто-то вместе с велосипедом лежит. куда ехал? за хлебом? бежать? Один из мертвых с завязанными сзади руками - мозг отказывается представлять, что предшествовало его смерти. Я лично знаю двух человек которые там были в эти дни и видели все своими глазами. Один из них рассказал мне, что на его глазах с улиц одного из районов собрали 22 трупа мирных жителей.

Еще полтора месяца назад эти города рядом с Киевом жили спокойной размеренной жизнью среднего класса.

Непонятно как с этим жить. Понимаю тех кто не простит. Я бы наверно не смогла.

ЦО

Я была в Буче, там живет мой лучший друг, до 24 февраля это прекрасный зеленый, цветущий городок, с великолепным парком, красивейшими дорогими загородными домами, ровными дорогами и атмосферными зелеными кафе с чудесной украинской кухней, такое как кафе "Елка". Теперь там выжженная земля, убитые и растерзанные люди, страдание, разруха, слезы и гнев. Друг не знает, что с его домом, с его соседями, с его котиком, который убежал. Убитые люди, страдание, боль и разруха. Это невозможно осознать и простить.

ВА

Мой коллега из Киева, травматолог-ортопед Олексій Оліфіренко , сказал (в комментариях):

«Абсолютно не могу понять почему с десятка травматологов с росии на которых я подписан - наверно только вы реагируете на войну адекватно, другие же или молчат как ни в чем не бывало или поддерживают убийство украинцев. Искренне не понимаю как врач может поддерживать войну, оккупацию, смерть.»

Фото из Бучи, Киевская область. Там рядом (в Ирпене) вот совсем недавно курсы постдипломной подготовки врачей проходили.

Буча, Ирпень, Мариуполь, Харьков, Чернигов, Гостомель… и дальше, дальше, дальше…

Как будут жить с этим преступлением сами россияне, особенно будущие поколения, тоже не очень понятно.

КД

Дно и низость. Подлость и ничтожность. Убийства, пытки, мародерство. Обустройство рынков в Беларуси по продаже награбленного. Моральное уродство. Вот с чем сегодня ассоциируется россия. Да, презрение. И на многие десятилетия. Эта память останется у детей и внуков, которые стали свидетелями этого ужаса. А может быть и у детей внуков.

Миша Козырев

Посмотрите фотографии из Бучи. Мы все будем прокляты. На всю оставшуюся жизнь...

Александр Осовцов

А дальше я знаю. Великая русская культура спасёт. Коллективной вины и коллективной ответственности не бывает. Русскому народу эта война не нужна. На Украину напал диктатор Путин, которого никто не выбирал. Что там ещё? Прекрасная Россия будущего, новый честный референдум в Крыму, вотэтовсё.

БГ

Как вынести этот ужас, эти зверства? Новый фильм «Обыкновенный фашизм» будет снят в Буче, Ирпене, Каховке, Харькове, Путивле, Миргороде (знакомые все названия, не правда ли?). России предстоит долгая денацификация и демилитаризация. А нам до конца дней придётся думать о том, как это стало возможным, и все ли мы сделали для того, чтобы этого не было (очевидно, нет). Можем повторить = можем повторить преступления II Мировой, Сребреницу, а то и резню в Руанде. Сердце разрывается. А в книгах по transitional justice, если останутся те, кто может их писать, будет теперь говориться, что если преступления прошлого не наказаны и не осуждены, они могут быть повторены.

Андрис Параудзинс

Для меня уже совершенно очевидно: государство Россия вступило в завершающую стадию своего существования. Оно потеряло смысл, энергетику и мораль. Сегодня смысл существования заключается только в том, чтобы испортить жизнь соседям. Энергии нет. Мораль на нуле. Ведь именно мораль, это представление о добре и зле, лежит в основе любой государственности. Нет морали - нет государства. Как поражённый метастазами больной, Россия сползает с карты мира тяжело, кроваво, больно. И фотографии из Бучи это подтверждают. Но уход этот не остановить. Все мы являемся печальными свидетелями беспрецедентного исторического события.

Алексей Цветков

Казалось бы, уже знаешь все и не имеешь никаких иллюзий. То, что они мародеры, многие прекрасно помнят еще по Грузии. О том, что они беспощадные убийцы, намеренно бьющие по школам и больницам, предупреждали сирийцы. Но вот спадает последняя пелена, и дорога отступления усеяна трупами расстрелянных, изнасилованных женщин, братскими могилами, брошенными грузовиками с награбленным. Это напоминает, если кто помнит, “Футурологический конгресс” Лема, где иллюзии снимаются одна за другой, как шелуха лука. И что бы ни случилось дальше, ты должен всю оставшуюся жизнь помнить, что мир не то, чем он кажется. Дело даже не в том, что мир никогда не будет прежним. Дело в том, что он никогда и не был тем, за что ты его принимал.

И если ты, видя все это, находишь в себе силы бормотать что-то вроде “я люблю свою родину”, то вот это и есть твоя родина, другой нет и никогда не было, потому что это же не десант с Марса и тем более не радиопьеса. Ты сознательно принимаешь сторону зла.

Петр Банков

Господи, не прости...