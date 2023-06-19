"Мы вышли в другую реальность". Новый процесс над Алексеем Навальным

Информационный дайджест "Время Свободы", 19 июня

Процесс по очередному делу в отношении оппозиционного политика Алексея Навального сделали закрытым. Его соратники считают, что по предъявленным обвинениям ему грозит до 30 лет лишения свободы из-за новых обвинений по экстремистским и террористическим статьям;

Репрессии в отношении представителей сообщества ЛГБТК+ в России продолжаются. За демонстрацию ЛГБТ-отношений завели уже 33 административных дела, а на минувшей неделе Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете "смены пола". Представители сообщества ЛГБТК+ говорят о том, что принятие закона резко осложнит жизнь трансгендеров в России;

Растет подтвержденное число погибших после разрушения Каховской ГЭС: как проходила эвакуация с затопленных территорий на занятом Россией левом берегу Днепра?

Что происходит в незатопленных регионах Украины, оккупированных Россией? Рассказ Игоря родом из Мелитополя (в Мелитополе у него остаются родители, поэтому он попросил не называть его фамилию, хотя редакции она известна – Прим.РС). Игорь говорит не только о том, как живут сейчас мелитопольцы, но и о похищении его друга, о котором уже месяц нет никаких сведений;

О похищении людей до начала нынешней войны было хорошо известно жителям оккупированной Россией части Донбасса. Марина Шифер уже много лет разыскивает своего отца, пропавшего в Донецкой области. Она несколько лет возглавляет организацию, объединяющую родственников удерживаемых в непризнанных "ДНР" и "ЛНР", и говорит, что процесс их освобождения полностью затормозила война.

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