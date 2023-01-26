Суд в Москве дал 11 лет за получение из США посылки с марихуаной

Суд в Москве приговорил бывшую помощницу депутата от "Яблока" Евгению Макаренко к 11 годам колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Макаренко была задержана в конце декабря 2021 года после того, как получила от друга из США посылку, в которой, среди прочего, были 4 грамма марихуаны и несколько болеутоляющих таблеток, содержащих морфин и амфетамин. Макаренко утверждает, что не знала о том, что в посылке будут наркотики.

Американец Фрэнк Рауччи, знакомый Макаренко, отправил ей, как он утверждает, рождественские подарки. По его словам, он не догадывался, что отправленные в Россию препараты там запрещены. В США таблетки доступны по рецепту, а марихуана легальна в целом ряде штатов. Рауччи также утверждает, что Макаренко не знала о содержимом посылки. Суд решил вовсе не допрашивать американца.

Следствие, изучив переписку, посчитало, что Макаренко сознательно заказала у американца марихуану, утверждая, что обсуждение фасона и размера джинсов, которых в посылке не было, - зашифрованный заказ на поставку наркотиков. Однако джинсы действительно пришли во второй посылке, которая прибыла через некоторое время после первой, - отмечает защита.

Делу Евгении Макаренко летом прошлого года - она уже находилась в СИЗО - был посвящён подкаст Радио Свобода "Человек имеет право".

Как отмечает Би-би-си, в России нередки случаи, когда людей судят за лекарства, легально доступные в других странах. Одним из наиболее известных случаев стал арест американской баскетболистки Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии также по делу о контрабанде наркотиков. У неё обнаружили гашишное масло для вейпа, разрешённое в США. В конце прошлого года американку обменяли на россиянина Виктора Бута, отбывавшего в США срок за торговлю оружием.

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