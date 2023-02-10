На 66-м году жизни умер журналист Олег Панфилов

Умер журналист, публицист, писатель, бывший сотрудник Радио Свобода Олег Панфилов. Ему было 65 лет. О смерти Панфилова сообщила его жена Оксана Маслак, о причинах смерти не сообщается.

Панфилов - уроженец Таджикистана, в 1990-е годы работал корреспондентом "Независимой газеты", был главой мониторинка Фонда защиты гласности, с 2000 по 2010 годы был директором центра экстремальной журналистики. На Радио Свобода с 1994 до 2010 года вёл программы "Власть и пресса" и "Время и мир". Был автором более 30 книг и нескольких документальных фильмов.

Во время и после российско-грузинской войны 2008 года резко осудил действия России. В 2009 году переехал в Тбилиси, утверждая, что решение переехать в Грузию связано с тем, что это "страна, где есть возможность свободно работать". Был профессором Государственного университета Илии. До 2012 года работал на Первом Кавказском канале, созданном по инициативе тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Сотрудничал с Украинской службой Радио Свобода, активно выступал против российской аннексии Крыма и агрессии по отношению к Украине.