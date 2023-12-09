На 67-м году жизни умер литературный критик Андрей Немзер

В Москве в возрасте 66 лет умер историк литературы и литературный критик Андрей Немзер. Об этом в субботу в соцсетях сообщили его коллеги, в том числе литературовед Олег Лекманов в Facebook, пишет "Коммерсантъ".

Издание NEWSru отмечает, что с начала ноября Немзер, у которого было диагностировано онкологическое заболевание, находился в реанимации.

Андрей Немзер окончил филологический факультет Московского государственного университета. Работал заведующим отделом критики журнала "Литературное обозрение", обозревателем в "Независимой газете", газете "Сегодня". На его счету более 1 тысячи публикаций.

Немзер преподавал в Российской театральной академии. С 2002 года был преподавателем Высшей школы экономики на кафедре словесности Отделения деловой и политической журналистики.

Имя Андрея Немзера и его мнение не раз звучали в эфирах Радио Свобода.