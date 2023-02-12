На 79-м году жизни умер режиссёр Вадим Абдрашитов

12 февраля на 79-м году жизни умер кинорежиссёр Вадим Абдрашитов. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на Союз кинематографистов.

Абдрашитов родился в 1945 году, учился во ВГИКе. Первым его фильмом стала сатирическая комедия "Остановите Потапова!" (1974 год).

Большинство фильмов режиссёра снято в сотрудничестве со сценаристом Александром Миндадзе. Наиболее известны фильмы Абдрашитова, снятые в 1980-е годы, в преддверии и во время перестройки. Среди них "Парад планет" - аллегорическая история об участниках военных сборов, и "Плюмбум, или Опасная игра" - о подростке, решившем бороться с преступниками, сам не соблюдая требования закона. Фильм "Армавир" снят по мотивам трагедии теплохода "Адмирал Нахимов".

Снятый в 1995 году фильм "Пьеса для пассажира" получил "Серебряного медведя" берлинского кинофестивала, а последний фильм Абдрашитова "Магнитные бури" в 2004 году получил российские кинопремии "Ника" и "Золотой орёл".

Абдрашитов был народным артистом России, в годы перестройки был секретарём правления Союза кинематографистов, возглавлял кинофестиваль "Сталкер", преподавал во ВГИКе.