В Париже на 87-м году жизни умер художник-нонконформист Олег Целков.

Об этом в воскресенье сообщили его родственники.

Олег Целков родился в Москве в 1934 году. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Свои работы показывал на квартирных и полуофициальных выставках, отмечают "Известия".

Вместе с семьёй эмигрировал во Францию в 1977 году. Четверть века спустя персональные выставки художника прошли в Третьяковской галерее и в Русском музее. Он лауреат негосударственной российской премии "Триумф".

Целкова называют одним из самых известных русских художников-нонконформистов.