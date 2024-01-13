На 901 участника беспорядков в Махачкале составили протоколы

В Дагестане на 901 участника антисемитских беспорядков, которые произошли в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года, составили административные протоколы. Об этом сообщает "Медиазона".
872 человека привлекли по статье о незаконном митинге, еще на 25 составили протоколы о массовом сборе граждан с нарушением общественного порядка. Против еще четырех человек составили протоколы о нарушении правил безопасности в аэропорту.
"Медиазона" отмечает, что спустя более чем два месяца с погрома в Махачкале, протоколы все еще продолжают поступать в суд.
Помимо административных протоколов, более 100 человек находятся в СИЗО Дагестана по обвинению в участии в массовых беспорядках. Одного из них также обвиняют в покушении на жизнь полицейского.
- 29 октября несколько сотен человек захватили аэропорт Махачкалы, пытаясь найти евреев среди пассажиров рейса из Тель-Авива. Собравшиеся, на фоне действий Израиля в Газе, требовали изгнать евреев из Дагестана. Местные полицейские лишь пытались успокоить толпу. После того как люди прорвались на летное поле, в аэропорт зашли бойцы Росгвардии. В результате столкновений с Росгвардией пострадали около 20 человек.
- Представители российских властей, включая президента Владимира Путина, утверждают, что беспорядки были организованы из-за рубежа, в частности из Украины. Украинские власти это отрицают.
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