На 901 участника беспорядков в Махачкале составили протоколы

В Дагестане на 901 участника антисемитских беспорядков, которые произошли в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года, составили административные протоколы. Об этом сообщает "Медиазона".

872 человека привлекли по статье о незаконном митинге, еще на 25 составили протоколы о массовом сборе граждан с нарушением общественного порядка. Против еще четырех человек составили протоколы о нарушении правил безопасности в аэропорту.

"Медиазона" отмечает, что спустя более чем два месяца с погрома в Махачкале, протоколы все еще продолжают поступать в суд.

Помимо административных протоколов, более 100 человек находятся в СИЗО Дагестана по обвинению в участии в массовых беспорядках. Одного из них также обвиняют в покушении на жизнь полицейского.