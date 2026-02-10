На 95-м году жизни умер адвокат Генрих Падва. Об этом в понедельник поздно вечером сообщил в соцсетях юрист Максим Пашков.

РБК отмечает, что информацию о смерти Падвы изданию подтвердили в Федеральной палате адвокатов.

Генрих Падва родился в Москве в 1931 году. Профессиональную деятельность он начал в Калининской областной коллегии адвокатов. Позже был вице-президентом Союза адвокатов СССР, а затем Международного союза адвокатов.

Среди клиентов Падвы за десятилетия работы были крупные предприниматели, общественные деятели, различные компании, СМИ. Он был, в частности, адвокатом подруги Бориса Пастернака Ольги Ивинской и ее наследников (в деле о судьбе архива писателя), барда и актёра Владимира Высоцкого, семьи академика Андрея Сахарова. Среди тех, чьи интересы защищал Падва, были также экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, актёр Владислав Галкин, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), издания "Коммерсант" и "Известия".

В 2017 году Генрих Падва защищал бизнесмена Алишера Усманова в деле против Алексея Навального. В результате суд обязал удалить из YouTube расследование "Он вам не Димон".

Падва был среди адвокатов, жалоба которых в 1999 году привела к введению в России решением Конституционного суда моратория на смертную казнь.