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На адвоката Ивана Павлова составлен протокол за отсутствие маркировки иноагента

Иван Павлов

Роскомнадзор составил протокол о нарушении законодательства об иностранных агентах адвокатом Иваном Павловым, специализирующимся на защите обвиняемых в государственной измене и шпионаже. Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Павлов внесён российскими властями в список так называемых СМИ-иностранных агентов. Согласно закону, люди, попавшие в этот список, должны предупреждать об этом статусе своих читателей в СМИ и подписчиков в социальных сетях. Павлову грозит до 10 тысяч рублей штрафа.

Сам адвокат уехал из России в начале сентября. Перед этим против него было возбуждено уголовное дело о разглашении тайны следствия одного из его клиентов — советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова. Адвокат свою вину отрицает.

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