На активиста из Калининграда завели второе уголовное дело о "фейках"

На активиста из Калининграда Игоря Барышникова завели второе уголовное дело за "фейки" о российской армии. Об этом Север.Реалии рассказала его адвокат Мария Бонцлер.

"Дело заведено за его пост в соцсети о крейсере "Москва"". Это уже второе дело по новой статье , но по второй части, которая предполагает от пяти до десяти лет лишения свободы, добавила адвокат.

После начала войны в Украине Барышников на своей странице в фейсбуке размещал критические посты о войне и действующей власти. Он писал про роддом в Мариуполе, о действиях российской армии в Буче, а также публиковал ссылки на статьи иностранных СМИ.

5 мая в отношении Барышникова было возбуждено первое в регионе дело по новой статье о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России". В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что Барышников разместил на своей странице 18 постов с "дискредитацией".

Позже на активиста было составлено пять административных протоколов за "дискредитацию" российской армии, а также за оскорбление власти. По словам Барышникова, эти дела были заведены за его посты о военных действиях в Украине, а также за его эмоциональное высказывание о президенте Владимире Путине. Недавно одно дело прокуратура закрыла за отсутствием состава преступления.

Игорь Барышников известный в регионе активист, часто участвующий в акциях протеста. В январе 2021 года он был арестован на 8 суток за участие в митинге в поддержку политика Алексея Навального. В апреле за акцию в поддержку Навального суд арестовал его на 22 дня.