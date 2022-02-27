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На акциях протеста в Беларуси задержаны около 500 человек 

Протестующие в Минске, 27 февраля 2022 года 

Не менее 500 человек были задержаны в Беларуси во время акций протеста против референдума по поправкам к Конституции страны и войны с Украиной, сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".

В Минске в уличных шествиях приняли участие свыше тысячи человек. Это самая массовая акция протеста в городе за последнее время - после того, как власти Беларуси жестоко подавили многотысячные выступления противников режима Александра Лукашенко, не согласившихся с официальными данными ЦИКа о его переизбрании президентом на шестой срок подряд в августе 2020 года.

В воскресенье в Беларуси прошёл референдум по изменению Конституции страны, который инициировал Лукашенко. По данным белорусской ЦИК, явка составила почти 79% от общего числа включённых в списки для голосования. В ночь на понедельник глава комиссии Игорь Карпенко объявил, что изменения и дополнения в основной закон одобрены. Их, по предварительным данным, поддержали свыше 65% избирателей.

В новом варианте конституции, в частности, предлагается ограничить время пребывания на посту президента двумя сроками. Однако эта норма начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства. Иными словами, Лукашенко после нынешнего срока (который истекает в 2025 году) имеет возможность править еще 10 лет, отмечает "Немецкая волна".

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