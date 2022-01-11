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На Алтае неизвестные расстреляли табун лошадей

В Алтайском крае неизвестные расстреляли табун лошадей, убиты свыше пятидесяти животных. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, оценив ущерб приблизительно в пять миллионов рублей. Среди приоритетных версий случившегося – хулиганство и месть.

Отмечается, что большинство погибших животных – кобылы с жеребятами. Владелец табуна, фермер Николай Дроков, рассказал, что лошадей "загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку". По данным СМИ, ранее местные жители высказывали фермеру претензии из-за земель, которые он использует под пастбища.

В прошлом году на Алтае уже случался подобный инцидент. Уголовное дело о расстреле табуна завели на полицейского, который, по версии следствия, остановился на дороге и стал стрелять по лошадям из охотничьего ружья. Тогда погибло девять животных.

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