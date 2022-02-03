Организация, поддерживающая малые народы, признана "иноагентом"

Министерство юстиции РФ внесло в реестр "иностранных агентов" алтайскую общественную организацию "Туба калык", цель которой, согласно информации на её официальном сайте, сохранение культуры, традиций и языка тубаларов - малочисленного народа, проживающего на севере Алтайской республики.
Организация, которая издавала тубаларские словари, разговорники и азбуки для детей, а также освещала проблемы, с которыми сталкиваются другие малые народы, вела свою деятельность с 2013 года.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую даже минимальную сумму из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии. При этом за девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц. Нарушителей закона, которые продолжают свою деятельность без специальных маркировок, штрафуют на сотни тысяч рублей.
- В декабре прошлого года в Госдуму были переданы почти 260 тысяч подписей с требованием отменить законодательство об "иностранных агентах". Они были собраны за два месяца с помощью петиции, размещённой на интернет-платформе Change.org.
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