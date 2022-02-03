Организация, поддерживающая малые народы, признана "иноагентом"

Министерство юстиции РФ внесло в реестр "иностранных агентов" алтайскую общественную организацию "Туба калык", цель которой, согласно информации на её официальном сайте, сохранение культуры, традиций и языка тубаларов - малочисленного народа, проживающего на севере Алтайской республики.

Организация, которая издавала тубаларские словари, разговорники и азбуки для детей, а также освещала проблемы, с которыми сталкиваются другие малые народы, вела свою деятельность с 2013 года.