На Алтае пришли с обыском к лидеру протестов в регионе Аруне Арна

В Горно-Алтайске прошли обыски у нескольких активистов, в том числе у Аруны Арна, лидера протестов муниципальной реформы в регионе. Об этом сообщил телеграм-канал "Голос Алтая". С чем связаны обыски, пока не известно.

Арна опубликовала в своём телеграм-канале видео, на котором слышно, как сотрудники силовых структур кричат: "Всем на пол". "К многодетной маме с грудным ребенком на руках ворвались силовики ранним утром, выломали дверь! Зачем такая жестокость?! Это акт устрашения или месть за активную гражданскую позицию и любовь к своей Родине?!" – говорится в сообщении "Голоса Алтая".

Сообщество активистов, выступающих против муниципальной реформы, позднее подтвердило обыски у Арна. Алтайский паблик "Разоблачено" без ссылки на источник сообщил, чтобы обыски также прошли у матери Арна и у других алтайских активисток. Среди них, уточняет "ОВД-Инфо", Ольга Расторгуева. Смотри также На Алтае жители массово отказываются от услуг Сбербанка SOTAvision со ссылкой на активистов, близких к Аруне Арна, пишет, что утром 24 сентября она должна была улететь в Москву, чтобы отвезти тысячи подписей за отставку губернатора региона Андрея Турчака.

В Республике Алтай люди выходят на протесты против реформы местного самоуправления. Участники протестов недовольны ликвидацией сельских поселений и местных советов депутатов.

Как отмечает "Настоящее Время", Арна получила широкую известность не только в регионе, но и за его пределами, когда стала лидером протестов местных жителей против реформ Турчака. Сама она называет себя "народным лидером Алтая". Активистка не первый год выступает против инициатив местных властей. В конце августа Росфинмониторинг включил ее в список террористов и экстремистов. Причину внесения в список она не знает. Телеграм-канал "Инцидент Горно-Алтайск" со ссылкой на источники писал, что внесение Арны в список экстремистов может быть связан с ее деятельностью в поддержку Светланы Лады-Русь (Пеуновой), чья незарегистрированная партия "Воля" входит в список экстремистских организаций.