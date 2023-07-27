На Алтае разбился пассажирский вертолёт Ми-8

Шесть человек погибли при крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" в селе Тюнгуре на Алтае. Сообщается, что он задел при посадке линии электропередач. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МЧС, на борту находились 16 человек, включая трёх членов экипажи. Состояние выживших на момент публикации новости неизвестно. Издание "База" сообщает, у пятерых пострадавших — сильнейшие ожоги.

"Алтай авиа" предоставляет туристические услуги, возя вертолётные экскурсии. Некоторые из них начинаются и завершаются на базе "Высотник" в селе Тюнгур. Стоимость аренды разбившегося вертолёта Ми-8Т для экскурсии, согласно сайту, начиналась от 618 тысяч рублей.

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