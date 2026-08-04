На алтайскую активистку завели дело об "оправдании терроризма"

В Новосибирске полиция задержала алтайскую активистку Ольгу Арчибасову. Как сообщает телеграм-канал "Разоблачено", в ее отношении возбуждено уголовное дело об "оправдании терроризма".

По информации телеграм-канала, поводом для дела стала публикация в соцсетях с песней "Интернационал". Сейчас Арчибасова находится в РОВД с. Солонешное Алтайского края. В ее доме пять часов проходил обыск.

Накануне обысков Арчибасова сообщала, что в Алтайском крае против нее началась кампания по дискредитации.

Арчибасова боролась с незаконной добычей золота и поддерживала новосибирских фермеров, чей скот уничтожали во время эпидемии пастереллеза.