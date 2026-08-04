На алтайскую активистку завели дело об "оправдании терроризма"

В Новосибирске полиция задержала алтайскую активистку Ольгу Арчибасову. Как сообщает телеграм-канал "Разоблачено", в ее отношении возбуждено уголовное дело об "оправдании терроризма".
По информации телеграм-канала, поводом для дела стала публикация в соцсетях с песней "Интернационал". Сейчас Арчибасова находится в РОВД с. Солонешное Алтайского края. В ее доме пять часов проходил обыск.
Накануне обысков Арчибасова сообщала, что в Алтайском крае против нее началась кампания по дискредитации.
Арчибасова боролась с незаконной добычей золота и поддерживала новосибирских фермеров, чей скот уничтожали во время эпидемии пастереллеза.
- 1 июня из-за публикации видео на песни "Интернационал" и "Варшавянка" приговорили алтайскую активистку Аруну Арна. Суд назначил ей пять лет лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма. Соратники Арны считают, что причина ее преследования - общественная деятельность. Арна была лидером протестов против муниципальной реформы в регионе. Кроме того, ее неоднократно штрафовали по административным статьям, в том числе за "дискредитацию" армии.