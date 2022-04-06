На алтайскую газету составят протокол о призывах к санкциям

Директора Горно-Алтайского еженедельника "Листок" Ольгу Комарову вызвали в прокуратуру по статье о призывах к санкциям против России. Об этом сообщают "Сетевые свободы" и "Медиазона".

Поводом для разбирательства стала публикация от 30 марта, в которой главный редактор издания Виктор Рау призывал присылать в телеграм-бот "Нюрнберг 2.0" имена чиновников, поддерживающих вторжение России в Украину. Составление административного постановления назначено на 8 апреля, рассказал Сибирь.Реалии учредитель издания Сергей Михайлов. Статья о призывах к санкциям против России предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей для физлиц или от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.