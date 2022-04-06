На алтайскую газету составят протокол о призывах к санкциям

Директора Горно-Алтайского еженедельника "Листок" Ольгу Комарову вызвали в прокуратуру по статье о призывах к санкциям против России. Об этом сообщают "Сетевые свободы" и "Медиазона".
Поводом для разбирательства стала публикация от 30 марта, в которой главный редактор издания Виктор Рау призывал присылать в телеграм-бот "Нюрнберг 2.0" имена чиновников, поддерживающих вторжение России в Украину. Составление административного постановления назначено на 8 апреля, рассказал Сибирь.Реалии учредитель издания Сергей Михайлов. Статья о призывах к санкциям против России предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей для физлиц или от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
- 4 марта Госдума единогласно и сразу в трех чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс России. Согласно поправкам, за "распространение фейков о военной операции, призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России" могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
- Поправки также коснулись Кодекса об административных правонарушениях, в который ввели статьи "о публичных призывах, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России" и "о призывах к введению ограничительных мер в отношении России"
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