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На антивоенных акциях в Москве задержаны более 400 подростков

В Москве на антивоенных акциях с 24 февраля по 31 марта были задержаны 412 несовершеннолетних. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По информации детского омбудсмена, 24 февраля в день начала вторжения России в Украину в отделения полиции доставили 52 подростка, участвовавших в антивоенной акции. Полицейские составили на них 39 протоколов за нарушение правил участия в публичном мероприятии, рассказала Ярославская.

С начала февраля в России прошло несколько несогласованных антивоенных акций, самые крупные состоялись 24 и 27 февраля, а также 6 марта. В этот день в Москве были задержаны почти две тысячи человек.

4 марта Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии. Он предусматривает наказание в виде штрафа до полутора миллиона рублей или трех лет лишения свободы . Если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, то наказание составит от десяти до 15 лет тюрьмы.

С 6 марта новые нормы уже активно использовали против участников протестов - только за этот день по всей стране было составлено около 60 протоколов, сообщают правозащитники.

По подсчётам "ОВД-Инфо", с начала российского вторжения в Украину 24 февраля на антивоенных акциях в России были задержаны более 15 тысяч человек. В последние недели акции стали более малочисленные, чем в первые дни после начала войны.

Российские власти не согласовывают акции протеста, полиция задерживает людей , например, за плакаты "Миру - мир" или "Нет войне". В Москве задержали человека, который стоял с упаковкой мясной нарезки "Мираторг" с зачёркнутым "торг".

В Санкт-Петербурге 12 апреля задержали активиста Андрея Македонова. Он менял реальные ценники в магазине на ценники с надписью "Нет войне», сообщает "ОВД-Инфо". Македонов находится в отделе полиции.

Накануне полиция задержала художницу Александру Скочиленко. В её квартире прошел обыск. Она так же как и Македонов заменила в ценники в магазинах на листовки с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра и гибели мирных жителей. В отношении Скочиленко возбудили уголовное дело о "фейках" про российскую армию. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении её под стражу, сообщил адвокат активистки.


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