На Artdocfest состоялась премьера фильма Настоящего Времени о Радио Свобода

В Риге на внеконкурсной программе фестиваля Artdocfest прошла премьера документального фильма Настоящего Времени о Русской службе Радио Свобода. Десятилетиями редакция работала, несмотря на смены политических режимов, преследования и цензуру. "Свободу" не раз пытались закрыть.

В этом фильме журналисты Русской службы РС рассказывают, как профессия и исторические события изменили их жизни, как работа редакции выглядит изнутри и вспоминают о времени, когда журналистика в России не была преступлением.

"Этот фильм о том, что даже в самые трудные времена журналисты Русской службы Радио Свобода честно и самоотверженно продолжают свою работу – информируют читателей и слушателей о событиях в стране и мире. Жизнь меняется, меняются вызовы, но приверженность наших коллег журналистским принципам и миссии Радио Свобода остается неизменной", – сказал продюсер фильма Виктор Кулганек.

"Во время фестиваля важно не только смотреть фильмы, но и обсуждать их, поэтому мы делаем все возможное, чтобы авторы могли приехать в Ригу на показы своих картин. Мы понимаем, что разговор перед аудиторией в 300 или 600 человек – задача непростая, поэтому совместно с Media HUB уже второй год организуем внеконкурсную программу в пространстве Power-UP Space. Это место создает атмосферу для открытого и неспешного диалога, а программа этого года гарантирует по-настоящему яркий опыт "Real Talk". Судите сами: квир-сообщество в Украине, грудное вскармливание мужчинами, непримиримые конфликты между отцами и детьми на фоне российской агрессии и многие другие темы", – подчеркивает президент Artdocfest/Riga Виталий Манский.