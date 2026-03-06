Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На Artdocfest состоялась премьера фильма Настоящего Времени о Радио Свобода

Слушать
2 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В Риге на внеконкурсной программе фестиваля Artdocfest прошла премьера документального фильма Настоящего Времени о Русской службе Радио Свобода. Десятилетиями редакция работала, несмотря на смены политических режимов, преследования и цензуру. "Свободу" не раз пытались закрыть.

В этом фильме журналисты Русской службы РС рассказывают, как профессия и исторические события изменили их жизни, как работа редакции выглядит изнутри и вспоминают о времени, когда журналистика в России не была преступлением.

"Этот фильм о том, что даже в самые трудные времена журналисты Русской службы Радио Свобода честно и самоотверженно продолжают свою работу – информируют читателей и слушателей о событиях в стране и мире. Жизнь меняется, меняются вызовы, но приверженность наших коллег журналистским принципам и миссии Радио Свобода остается неизменной", – сказал продюсер фильма Виктор Кулганек.

Авторы фильма "За нашу свободу" продюсер Виктор Кулганек, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов на премьерном показе
Авторы фильма "За нашу свободу" продюсер Виктор Кулганек, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов на премьерном показе

"Во время фестиваля важно не только смотреть фильмы, но и обсуждать их, поэтому мы делаем все возможное, чтобы авторы могли приехать в Ригу на показы своих картин. Мы понимаем, что разговор перед аудиторией в 300 или 600 человек – задача непростая, поэтому совместно с Media HUB уже второй год организуем внеконкурсную программу в пространстве Power-UP Space. Это место создает атмосферу для открытого и неспешного диалога, а программа этого года гарантирует по-настоящему яркий опыт "Real Talk". Судите сами: квир-сообщество в Украине, грудное вскармливание мужчинами, непримиримые конфликты между отцами и детьми на фоне российской агрессии и многие другие темы", – подчеркивает президент Artdocfest/Riga Виталий Манский.

XS
SM
MD
LG