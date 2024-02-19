На Берлинале – премьера фильма Виктора Косаковского

На Берлинском кинофестивале состоялась премьера документального фильма Виктора Косаковского "Архитектон". Фильм участвует в главном конкурсе 74-го Берлинале. В его производстве участвовали продюсеры из Франции, Германии и США.

В прологе мы видим разрушенные войной жилые дома и православный храм в Украине. На одном здании – плакат с призывом исключить Россию из ООН.

"Архитектон" можно назвать киносимфонией (композитор Евгений Гальперин) о камне, о том, как человек строит и разрушает, о зданиях на века и тех, что обречены прожить несколько десятилетий. Мы видим храмовый ансамбль в Баальбеке с грандиозными каменными блоками, разрушенные прошлогодним землетрясением города в Турции, оползни в горах и каменные карьеры, развалины древних городов, работу камнедробилки, и свалку, где покоятся останки снесенных домов.

Проводником по этому миру камня становится миланский архитектор Микеле Де Лукки, строящий в своем саду из булыжников круг жизни, в который запрещено вступать человеку. Де Лукки считает, что "необходима новая идея красоты". Фильм завершается его диалогом с Виктором Косаковским о возможностях и банальности архитектуры, о вульгарном бетоне, который уродует среду обитания.

Одна из главных тем кинематографа Виктора Косаковского – варварское отношение человека к планете Земля, ее обитателям и ресурсам. Фильм "Акварель" (2018) посвящен величию водной стихии, зачастую мстящей людям за недальновидность и безрассудство. Камни в "Архитектоне" сродни воде, они обладают душой и мстительным нравом.

Виктор Косаковский говорит, что когда Россия напала на Украину, он решил отказаться от съемок фильма об архитектуре. Но потом передумал, потому что фильм тоже посвящен войне, "которую мы все ведем против природы".

Фильм получил высокие оценки критики. Рецензенты Variety и Hollywood Reporter называли его образы завораживающими.

Режиссер-документалист Виктор Косаковский родился в 1961 году в Ленинграде. Среди его фильмов: "Лосев" (1989), "Беловы" (1993), "Я любил тебя" (2000), "Тише!" (2002), "Да здравствуют антиподы!" (2011), "Гунда" (2020). Лауреат премий «Триумф» (1997) и «Ника» (1998), наград международных кинофестивалей. В последние годы живет в Европе.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину.