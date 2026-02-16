На блогера, в шутку заявившего себя "иноагентом", завели дело

21-летний блогер Марат Никандров из Помосковья, несколько лет назад решивший в шутку заявить себя "иноагентом", стал обвиняемым по уголовному делу. Сегодня он был вызван в следственный комитет, дал показания и, как сообщается, "признал вину и раскаялся".

Как сделать себя "иноагентом". Предыстория

В 2023 году Никандров, которому тогда было 19 лет, сам попросил Минюст включить его в список иноагентов, как он тогда объяснял Север.Реалиям "Сидели с друзьями в кафе, просто скучно, ничего не происходит, инфоповодов нет. Вот я и решил посмотреть, как эта система работает вообще". Каналу "Гроза" он тогда же описывал подачу: "В принципе, я не думал, что это возможно. Это было просто спонтанно... Просто внес паспортные данные, потом СНИЛС, ИНН тоже внёс. Чтоб наверняка... Там больше никаких данных не было, ни источника финансирования...".

Министерство юстиции, несмотря на отсутствие у Никандрова зарубежного финансирования, внесло его в список "иноагентов". Позже блогер пытался снять с себя статус, но ему было отказано. Никандров - первый и пока единственный человек, включенный в реестр "иноагентов" по собственному желанию, замечает Медиазона.

В прошлом году его оштрафовали за "непредосталвение отчетности" как иностранного агента. 12 февраля против него возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента".

"Страшно за судьбу и то, к чему это все привело. Если когда-то давно, когда мне было 19 лет, это выглядело все как прикол, то сейчас не выглядит", приводит слова Никандрова РБК.

Допрос. Подробности

Сегодня Никандров явился на допрос в следственный комитет, где "полностью признал вину и попросил строго не наказывать". Ему грозит до двух лет лишения свободы. Никандрова отпустили под подписку о невыезде.

"За неоднократное привлечение к ответственности, за нарушение 19.34 КоАП РФ, за кружок в Telegram-канале и за отчёты... Я не ожидал, что всё будет настолько серьёзно. И мне страшно. Очень", сказал блогер изданию "Подъем".