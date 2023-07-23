На блогершу завели уголовное дело из-за видео со скульптурой "Родина-мать" 

Против 23-летней жительницы Самары Алёны Агафоновой возбудили уголовное дело из-за шутливого видео на фоне скульптуры "Родина-мать зовёт!" в Волгограде, сообщает "Газета.ru".

Поводом стала сторис на странице Агафоновой в инстаграме, в котором она, снимая на видео памятник - фигуру женщины с поднятым мечом, олицетворяющую "Родину-мать" - как бы трогает её за грудь. В прокуратуре Волгоградской области посчитали, что 23-летняя самарчанка совершила тем самым "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия".

Сама Агафонова уже заявила, что "ни в коем случае не хотела надругаться" над памятником или "посмеяться над историей страны" и жертвами войны. Блогерша принесла публичные извинения, однако в УМВД России по Волгограду подчеркнули, что дело прекращать не собираются. В данный момент идёт процесс дознания.