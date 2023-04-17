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На Бродвее перестали показывать мюзикл "Призрак оперы"

"Призрак оперы" в театре "Маджестик" на Бродвее

В Нью-Йорке, в театре "Маджестик" на Бродвее 16 апреля прошёл последний за 35 лет показ мюзикла "Призрак оперы". Об этом сообщает Associated Press.

Премьера мюзикла состоялась 26 января 1988 года, с тех пор спектакль сыграли почти 14 тысяч раз. В последнем показе были задействованы как нынешний актерский состав, так и прежние участники, среди них — британская певица Сара Брайтман, удостоенная театральной премии Drama Desk Award за роль Кристины Даэ в "Призраке оперы".

Мюзикл основан на одноименном романе Гастона Леру, который был опубликован в 1909 году. Автор постановки — британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер. Финальный показ он посвятил своему сыну, композитору и музыкальному продюсеру Николасу Ллойду Уэбберу, который умер в марте от рака в возрасте 43 лет.

Театральный продюсер Камерон Макинтош не исключил, что в будущем мюзикл снова будут показывать на Бродвее. "Проработав продюсером более 55 лет, я видел возвращение всех великих мюзиклов, а "Призрак" — один из величайших. Так что это только вопрос времени», — сказал он.

Театр "Маджестик"сообщил о скором завершении показов "Призрака оперы" в сентябре 2022 года. Это объяснялось тем, что мюзиклу не удалось оправиться после пандемии. Поток зрителей сократился, и доходы не покрывают расходы на показы.

На Бродвее с момента премьеры шоу посмотрели почти 20 миллионов человек, оно собрало один миллиард триста миллионов долларов.

Мюзикл продолжают играть в Лондоне, где его впервые показали в 1986 году. С тех пор "Призрак оперы" ставили на 17 языках.

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