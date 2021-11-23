На чемпионку миру по плаванию завели уголовное дело из-за видео с полицией

Против трёхкратной чемпионки мира по плаванию в ластах Виталины Симоновой возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти, сообщает "Матч ТВ".
Дело касается инцидента, который произошёл 21 ноября в петербургском аэропорту Пулково. Чемпионка по плаванию вылетала домой после соревнований, вместе с ней был заслуженный тренер Александр Ильин, которого полицейские сначала остановили за отсутсвие медицинской маски, а затем задержали его.
Симонова сняла задержание на телефон и опубликовала видео в инстаграме, на котором она нецензурно ругается на полицейских.
На Ильина завели административное дело о сопротивлении полиции. Суд по его правонарушению назначен на среду. Симонову вызвали в Следственный комитет на допрос. По статье об оскорблении представителя власти ей грозит штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы на срок до одного года.
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