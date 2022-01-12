На члена КПРФ завели дело из-за поста с цитатой Сартра

В Санкт-Петербурге на члена КПРФ Алексея Филиппова составили протокол по статье о возбуждении ненависти из-за поста с цитатой французского философа и Нобелевского лауреата Жан-Поля Сартра. Об этом в своем телеграм-канале написал Александр Рогожкин - коллега Филиппова по партии.

"Прокуратура не смогла найти цитаты в изданных в России трудах Сартра, приписала его слова коммунисту, и этого оказалось достаточно для возбуждения дела", — написал Рогожкин.

В постановлении о возбуждении дела сказано, что протокол составили из-за того, что в апреле 2017 года Алексей Филиппов репостнул во "ВКонтакте" картинку с фотографией "мужчины в очках" и цитатой "Любой антикоммунист — сволочь…", "авторство которой приписывают гражданину Франции Жан-Полю Сартру, философу и писателю".

Эксперты Центра экспертиз СПбГУ посчитали, что публикация "содержит признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды".

Как сказала The Insider (издание признано в России иностранным агентом) юрист петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова, статья, по которой Филиппова пытаются привлечь к ответственности, не содержит такой формулировки. Статья, которую вменяют Филиппову - это первый шаг к уголовному наказанию, добавила адвокат.

По её словам, в 2020 году прокуратура обратилась в центр "Э" с просьбой выявить всех лиц, опубликовавших в соцсетях эту цитату Сартра. Сотрудники МВД обнаружили 28 человек, разместивших её в России, и ещё 15 — за границей.