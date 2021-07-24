Прокуратура Нижнего Новгорода составила административный протокол на члена Совета по правам человека Игоря Каляпина за сотрудничество с так называемой нежелательной организацией. Нарушение фактически оформлено задним числом: нежелательная НКО упоминалась на сайте правозащитника ещё своего запрета.

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О деле против Каляпина пишет "Новая газета", со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы. Правозащитнику вменяется в вину сотрудничество с чешской организацией "Человек в беде", внесённой в список нежелательных в 2019 году. При этом сотрудничеством прокуратура посчитала упоминание названии организации в материалах "Комитета против пыток" Каляпина в т 2015, 2016 и 2017 годах. За первое нарушение ему грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.

В списке нежелательных организаций уже 41 позиция, последним туда включено юридическое лицо расследовательского издания "Проект". Бывшая журналистка издания Юлия Лукьянова, внесённая в список так называемых СМИ-иностранных агентов, накануне сообщила в фейсбуке, что удалила из соцсетей материалы издания за три года, поскольку материалы издания теперь, фактически, могут расцениваться властями как запрещённые к распространению.